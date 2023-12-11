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İşsizlik rakamları açıklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 10:36
TÜİK, Ekim 2023 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de işsizlik yüzde 8,5 seviyesine geriledi. Bu oran son 11 yılın en düşük işsizlik verisi oldu.
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