İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK, Ekim 2023 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de işsizlik yüzde 8,5 seviyesine geriledi. Bu oran son 11 yılın en düşük işsizlik verisi oldu.

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