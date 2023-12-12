Kadınlara 4000 TL devlet desteği e-Devlet başvurusu var mı, ekran açıldı mı? Ev hanımlarına 4.000 TL destek gerçek mi, verilecek mi?

Haber kaynaklarının ve sosyal medya platformlarının paylaştığı bu bilgilerin doğruluğu, resmi bir açıklama olmadan kesinlik kazanamaz. Bu nedenle, vatandaşların bu tür asılsız haberlere itibar etmemesi ve resmi kaynakları takip etmeleri önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!

"Çalışan ya da ev hanımı başvuran tüm kadınlara 4 bin TL yardım: İlk şart var En az 1 çocuk sahibi olmak.' Başlığı adı altında internet sitelerinde haberlerin dolaştığı görülmektedir."

"Bazı basın mensubu arkadaşlarımızın bizleri arayarak bilginin teyidini istemesi üzerine bir açıklama yapma gereği duyduk. Bakanlığımızın bu isim adı altında herhangi bir yardımı bulunmamaktadır. Lütfen 'tıklanma' amacıyla yapılan bu tip haberleri dikkate almayınız. Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir bilgiyi teyitlemeden kullanmamanızı rica ederiz."

KADINLARA SAĞLANAN SOSYAL DESTEKLER