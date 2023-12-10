İngiliz ekonomistten 2024 yılı Türkiye tahmini: Heyecan verici olabilir

"BİZ BU HİKAYEYE İNANIYORUZ"

Türkiye'yi bir üretim üssü olarak tanımlayan Ash, yeni ekonomi yönetimi için, "Son zamanlarda makro finansal istikrar yoktu. Şimdi yeni ekonomi politikası ekibi ve ona liderlik eden (Hazine ve Maliye Bakanı) Mehmet Şimşek ve (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize) Gaye Erkan ile kapsamlı ve ikna edici politikalar gördük. Biz bu hikayeye inanıyoruz. Beceri ve üretim açısından buraya yatırım yapmanın hala mantıklı olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İnsansız hava araçları ve askeri teknoloji alanında yapılan yatırımların büyüklüğüne dikkati çeken Ash, elektrikli araç üretimi ve turizmdeki büyümeyle Türkiye'nin rakipleri karşısında hızlı bir ilerleme kaydettiğine vurgu yaptı.

Ash, "Türkiye, genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Türkler teknoloji istiyor. İnsansız hava araçları teknolojisine, Teknofest'e verilen tepkiye bakın, kaç tane genç Türk var orada. Çok iyi bir bankacılık sektörü ve çok iyi bir imalat sektörü var. Aslında iyi bir konumda. Türkiye, bir şeyler üretiyor ve ihraç ediyor." diye konuştu.