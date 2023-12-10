Evde bakım parası yatan iller listesi! Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? SMS / e- Devlet maaş sorgulama ekranı
"Evde bakım maaşı yattı mı son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Aralık ayıyla birlikte, evde bakım maaşları alacak vatandaşların gözü kulağı son dakika açıklamasına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri, Türkiye genelinde birçok ilde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor. İşte 10 Aralık evde bakım parası sorgulama ekranı!
Aralık ayı geldi ve evde bakım maaşları için bekleyiş başladı. Binlerce hak sahibi vatandaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım ödeneği kapsamında her ay düzenli olarak alınan maaşın ne zaman yatırılacağını merakla bekliyor.
ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
Buna göre Ayı ayı ödemelerinin de 15 Aralık tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
Aralık ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli olmuştu.
Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira olmuştu.
Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.
Ödemeler 2024 Ocak ayında yeniden güncellenecek.
SMS VE E-DEVLET İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.
Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.
Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI!
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- Evde bakım parası yatan iller listesi! Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? SMS / e- Devlet maaş sorgulama ekranı
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