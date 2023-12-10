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Bu hafta talep toplama yapacak şirketler listesi 2023! Hisse fiyatı kodu, lot sayısı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2023 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023
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Bu hafta talep toplama yapacak şirketler listesi 2023! Hisse fiyatı kodu, lot sayısı...

"Bu haafta hangi şirketler halka arz olacak?" sorusu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından, Aralık 2023'te birçok şirket halka arz olacak. Bu hafta halka arz olacak şirketlerin listesi, yatırımcılar ve finans dünyası tarafından merakla bekleniyor. İşte bu hafta halka arz var mı? İşte yeni halka arz takvimi!

"Bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. SPK bültenini yakından takip eden vatandaşlar, 10-15 Aralık tarihleri arasında halka arz olacak şirketlerin listesini merak ediyor. SPK onayı alan şirketler, belirlenen tarihler arasında talep toplama işlemlerini tamamladıktan sonra halka arz sürecine geçecek. İşte Aralık ayı güncel halka arz takvimi!

10-15 Aralık 2023 Halka Arz takvimindeki şirketler!

Aralık ayında halka arz talep toplama sürecine girecek şirketlerin listesi netleşti. İşte bu dönemde talep toplayacak şirketler ve bazı detaylar:

1. Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVRUPAKENT GYO)

Halka Arz Tarihleri: 13-14-15 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı: 55,08 TL

Halka Arz Sembolü: AVPGY

Başvuru Sürecini Yürüten Firmalar: Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., GFS Holding A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş.,

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş., Yeşil Global Enerji A.Ş., Koray Holding A.Ş., Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.,

Global Tower Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş., Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş., Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş., Enda Enerji Holding A.Ş.

Bu şirketler, belirtilen tarihlerde bireysel yatırımcılardan talep toplayacak ve hisse senetlerini halka arz edecek.

AVRUPAKENT GYO HALKA ARZ OLUYOR!

Sermaye Piyasası Kurulu, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 335 milyon TL olan sermayesinin 400 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 65 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 23.621.365 TL, Süleyman Çetinsaya'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4.051 TL nominal değerli C grubu paylar olmak üzere toplam 100 milyon TL payın satışı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 55,08 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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