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Ünlü ekonomist Timothy Ash’ten Türkiye ekonomisi yorumu: 2024 Türkiye’nin yılı olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 13:26
Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları, uluslararası yatırımcıların radarında olmaya devam ediyor. İngiliz ekonomist Timothy Ash, Türkiye'deki ekonomik gelişmeler konusunda konuştu. Ekonomi yönetiminin değişmesiyle, yurt dışında Türkiye'ye güven oluştuğuna değinen Ash, gelecek yıl liranın istikrar kazanacağını ve dezenflasyon sürecinin başlayacağını belirtti.
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