Emekli maaşı için yeni zam formülü! Enflasyon+Refah Payı ile taban maaş artışı masada...
Milyonlarca emekli ocak ayını beklerken gündemde üç formül var. Refah payı, taban maaş artışı ve kök maaşa destek... Ne zaman ödenecek? Emekli zamları nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...
Aralık ayı ile birlikte çalışanlar, asgari ücretliler, emekliler ve memurlar yapılacak zam oranlarını beklemeye başladı. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını enflasyon verileri belirlerken, hükümet ayrıca refah payı uyguluyor. Emekliler için belirlenen taban maaş ile düşük aylıklara sosyal bir destek yapılarak yükseltiliyor.
Bu yıl da enflasyon oranlarının üzerinde bir refah payının eklenmesi gündemde. Bu oranın ne kadar olacağı ise değişik formüllerle hazırlanıyor.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yansıtılıyor. Bu yılın Ocak ayında yüzde 15 çıkan 6 aylık enflasyon yüzde 30'a tamamlanırken, Temmuz ayında yüzde 17'lik 6 aylık enflasyon yüzde 25'e tamamlandı.
2024 yılının ilk 6 ayı için ise üçlü bir zam formülü masada bulunuyor. Öncelikle yüzde 38-40 bandında çıkan 6 aylık enflasyonun yüzde 50'ye tamamlanması ve zam oranının bu şekilde uygulanması bekleniyor.
Bunun dışında son dönemde uygulanan taban maaşların da artırılması gündemde. Son olarak 7.500 TL yapılan taban maaşın da 10 bin-11 bin bandına çıkartılması planlanıyor. Üçüncü bir formül olarak da taban maaşa tamamlanan kök aylıklarda seyyanen bir iyileştirme yapılması. Bu formül de masada bulunuyor.
MEMUR EMEKLİLERİ
Emekli Sandığı emeklileri ve memurlar da diğer emeklilerde olduğu gibi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki artış alıyor. Bu artışlar Toplu Sözleşme zamları olarak yapılıyor.
Memurlar ve memur emeklileri ayrıca 6 aylık enflasyona göre fark da alıyor. 5 aylık enflasyonun yüzde 33.66 çıkmasından sonra memurlar ve memur emeklilerinin yeni zam oranı yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla yüzde 45'e ulaştı. Aralık enflasyonu ile birlikte bu rakamın yüzde 49-50 bandına çıkacağı hesaplanıyor. Emekli memurlar ve memurlar için uygulanacak artış böylece yüzde 50'yi bulacak.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekliler maaşlarını peşin olarak aldıkları için Ocak ayında ödenecek rakamlar yeni zamların uygulanması sonrası belirlenen aylıklar olacak. Böylece Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri zamlı maaş alacak. Memurlar da hem fark hem de zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta almış olacaklar. Memur emeklileri aylıklarını her ayın 1'i ile 5'i arasında aldıkları için zam farkları daha sonra ay içinde bir takvim belirlenerek ödenecek.
EMEKLİ ZAMLARI NASIL HESAPLANIYOR?
SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor. Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu rakamlara bir de refah payı ilave ediliyor. Memurlar da tıpkı emekliler gibi Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşına önce toplu sözleşme artışı uygulanıyor ve çıkan rakam enflasyon farkı kadar artırılıyor.
KÖK AYLIK TALEBİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin kök aylığının en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liranın altında olduğunu belirterek, "7 bin 500 lira kök aylık kabul edilmeli, ocak ayındaki zam bunun üzerine yapılmalı." dedi. Türkiye'deki emekli sayısının 15,6 milyon civarında olduğunu belirten Ergün, yaklaşık 6 milyon emeklinin 7 bin 500 lira düzeyinde aylık aldığına dikkati çekti.
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