Emekli maaşı için yeni zam formülü! Enflasyon+Refah Payı ile taban maaş artışı masada...

EMEKLİ ZAMLARI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor. Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu rakamlara bir de refah payı ilave ediliyor. Memurlar da tıpkı emekliler gibi Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşına önce toplu sözleşme artışı uygulanıyor ve çıkan rakam enflasyon farkı kadar artırılıyor.