Türkiye’nin doğalgazda 2028 yılı hedefi: 2 kattan fazla artacak

İlki 1994'te Tekirdağ'da devreye alınan Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nin ardından son 30 yılda İzmir'de Egegaz LNG Terminali'nin yanı sıra, Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU, Saros FSRU ve İzmir'de Etki Liman FSRU olmak üzere üç FSRU ve iki LNG işleme tesisini devreye aldı.

2007'de açılan 4.6 milyar metreküp kapasiteli Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi ile 2017'de faaliyete geçen 1.2 milyar metreküp kapasiteli Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi de önemli rol oynuyor. Toplam 5.8 milyar metreküplük gaz depolama kapasitesine sahip tesislerden Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin genişletme çalışmalarıyla 2028'e kadar 8.8 milyar metreküpe çıkarılması, toplam kapasitenin ise 13.4 milyar metreküpe ulaşması hedefleniyor.