Emekliye yeni zam formülü! Yeni yılda en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye zam düzenlemesi için 1 aydan az bir zaman kaldı. 5 aylık SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı yüzde 33,66 olarak netleşti. Nihai emekli zammı ise ocak ayı başında TÜİK’in aralık ayı enflasyon rakamını duyurması sonrası netleşecek. Peki masadaki maaş zammı formülleri neler? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun konuğu ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya aktardı.

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