09 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Emekliye yeni zam formülü! Yeni yılda en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye yeni zam formülü! Yeni yılda en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2023 11:04
Emekliye zam düzenlemesi için 1 aydan az bir zaman kaldı. 5 aylık SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı yüzde 33,66 olarak netleşti.  Nihai emekli zammı ise ocak ayı başında TÜİK’in aralık ayı enflasyon rakamını duyurması sonrası netleşecek. Peki masadaki maaş zammı formülleri neler? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun konuğu ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

AB’den İsrail’e soykırım tepkisi!
AB'den İsrail'e soykırım tepkisi!
17 Mart’ta sandık zamanı! Putin yeniden aday
17 Mart’ta sandık zamanı! Putin yeniden aday
Dündar’dan tepki: İzmir belediyecilikte çok şansız!
Dündar’dan tepki: İzmir belediyecilikte çok şansız!
Her aileden bir çocuk rehin alınıyor!
Her aileden bir çocuk rehin alınıyor!
İstanbul’da kentsel dönüşüm zamanı!
İstanbul'da kentsel dönüşüm zamanı!
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
Emekliye yeni zam formülü!
Emekliye yeni zam formülü!
Vatandaşa eziyet! 5 senedir ne yapıyorsun?
Vatandaşa eziyet! 5 senedir ne yapıyorsun?
Başkan Erdoğan’ın programında neler var?
Başkan Erdoğan'ın programında neler var?
Suçları Nazilerinki ile aynı
Suçları Nazilerinki ile aynı
Direnişe ilişkin yeni görüntü!
Direnişe ilişkin yeni görüntü!
İsrail’in Gazze katliamı! Han Yunus kuşatıldı
İsrail’in Gazze katliamı! Han Yunus kuşatıldı
Daha Fazla Video Göster