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SGK erken emeklilik listesini paylaştı! Bu 15 hastalığa yakalanan direkt belgesini versin!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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SGK erken emeklilik listesini paylaştı! Bu 15 hastalığa yakalanan direkt belgesini versin!

Sigortalı olarak çalışmaya başlayan bireyler, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle malul duruma geldiklerinde erken emeklilik hakkına sahip olabilirler. Bu durum, genellikle sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir ve kişinin ciddi sağlık sorunları sebebiyle normal çalışma kapasitesini sürdürememesi durumunda erken emeklilik imkanı devreye girebilir.

Malulen emeklilik, bir çalışanın sağlık durumunun mesleki faaliyetleri sürdürmeye engel olacak şekilde ciddi şekilde bozulması durumunda ortaya çıkabilir. Engelli haklarına dayalı emeklilik ise genellikle çalışanın genel sağlık durumunu etkileyen ve engel oluşturan bir durumu içerir. Her iki durumda da, sağlık durumu nedeniyle çalışma kapasitesini kaybetmiş bireylere mali destek ve güvence sağlama amaçlanır.

İŞTE ERKEN EMEKLİ EDEN 15 HASTALIK TAM LİSTE

Belirli sağlık sorunlarına yakalanan bireyler, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında özel düzenlemelerden faydalanarak daha erken bir tarihte emekli olabilirler. Bu tür hastalıkların başlıcaları şunlardır:

📍Kanser

📍Epilepsi

📍Parkinson hastalığı

📍Beyin tümörleri

📍Behçet hastalığı

📍Organ nakli (kemik iliği hariç)

📍AIDS

📍Tüberküloz

📍Siroz

📍Zeka geriliği

📍Şizofreni

📍Bipolar bozukluk

📍Multipl skleroz (MS)

📍Serebral palsi

📍Felç

📍Uzuv kayıpları

📍Demans

📍Görme kaybı

BU DETAYLARA DİKKAT!

Malulen emeklilik, bireyin iş gücündeki kaybın %60 ve üzeri olması durumunda uygulanan bir emeklilik türüdür. Bu özel emeklilik hakkının kazanılabilmesi için belirli şartlar bulunmaktadır. Yasaya göre malulen emeklilik hakkını kazanmak için gereken şartlar şunlardır:

📌Sigortalı Çalışma Süresi: Başvuru yapacak olan bireyin en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir.

📌Prim Ödemeleri: Başvuru sahibinin 10 yıl içinde en az 1800 gün prim ödemesi yapmış olması şarttır.

📌Malullük Durumu: Maluliyet durumu, sigortalının işe giriş tarihinden sonra ortaya çıkmış olmalıdır.

📌Malullük Raporu: Maluliyet durumu, bir sağlık raporu ile belgelenmelidir. Bu rapor, uzman bir doktor tarafından verilmelidir.

📌Güç Kaybı Oranı: Emeklilik başvurusu için başvuru sahibinin en az %60 oranında iş gücü kaybına uğramış olması gerekmektedir.

Bu şartlara uygun olan bireyler, sağlık sorunları nedeniyle iş kapasitelerinde ciddi kayıplar yaşayanlar için öngörülen malulen emeklilik hakkını kullanabilirler. Başvurular, sağlık raporları ve diğer belgelerle desteklenerek ilgili sosyal güvenlik kurumlarına yapılmaktadır. Uygunluk durumunda, bireyler malulen emeklilik hakkından faydalanarak erken emekli olabilirler.

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