SGK erken emeklilik listesini paylaştı! Bu 15 hastalığa yakalanan direkt belgesini versin!

Malulen emeklilik, bir çalışanın sağlık durumunun mesleki faaliyetleri sürdürmeye engel olacak şekilde ciddi şekilde bozulması durumunda ortaya çıkabilir. Engelli haklarına dayalı emeklilik ise genellikle çalışanın genel sağlık durumunu etkileyen ve engel oluşturan bir durumu içerir. Her iki durumda da, sağlık durumu nedeniyle çalışma kapasitesini kaybetmiş bireylere mali destek ve güvence sağlama amaçlanır.

İŞTE ERKEN EMEKLİ EDEN 15 HASTALIK TAM LİSTE

Belirli sağlık sorunlarına yakalanan bireyler, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında özel düzenlemelerden faydalanarak daha erken bir tarihte emekli olabilirler. Bu tür hastalıkların başlıcaları şunlardır: