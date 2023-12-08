İnşaat sektöründe işçi sorunu! Bir sıva ustasının maaşı 60 bin TL’ye dayandı

SIVA USTASI 60 BİN LİRA MAAŞ ALIYOR

Keçeciler "İnşaat teknikeri, elektrik ve mekanik teknikeri ile sıvı ve seramik ustası bulmakta zorlanıyoruz" diye belirtti. Başkan Keçeciler kalifiye eleman bulamadıkları için mecburen kalifiye olmayan işçiye yöneldiklerini söylerken bu durumun da inşaatlardaki kaliteyi düşürdüğünü söyledi. Eleman sıkıntısının maaşları da yükselttiğini belirten iş insanı "Bugün bir sıva ustası ortalama 60 bin lira kazanıyor. Mavi yakalı maaşı beyaz yakalıyı geçmiş durumda" dedi.

Çözümün ise inşaat ile ilgili daha çok teknik okul açılması ve bu okullarda kalifiye eleman yetiştirilmesi olduğunu söyleyen Keçeciler "Artık alaylı usta da yetişmiyor. Bu yüzden bu okulların açılması şart. Otomotiv sektöründe olduğu gibi bu okullarda okuyan gençlere de burs sağlanmalı" diye konuştu.