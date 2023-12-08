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60 bin TL'ye sıvacı bulunamıyor! Sıvacı neden yetişmiyor?

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 16:26
Deprem bölgesindeki konut inşaatları ve yurt genelindeki kentsel dönüşüm programları nedeniyle inşaat sektörü oldukça hareketli. Hal böyle olunca sektörde nitelikli işçi sıkıntısı yaşanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. İstanbul İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri Kubilay Salih konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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