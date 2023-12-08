08 Aralık 2023, Cuma
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60 bin TL'ye sıvacı bulunamıyor! Sıvacı neden yetişmiyor?
Deprem bölgesindeki konut inşaatları ve yurt genelindeki kentsel dönüşüm programları nedeniyle inşaat sektörü oldukça hareketli. Hal böyle olunca sektörde nitelikli işçi sıkıntısı yaşanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. İstanbul İnşaatçılar Derneği Genel Sekreteri Kubilay Salih konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.