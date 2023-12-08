Aile Destek parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023? e-Devlet Aile destek programı başvuru
"Aile Destek ödemesi hesaplara yattı mı son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan aile destek ödemeleri, Aralık ayı için vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni ayın başlamasıyla birlikte, aile destek programı kapsamında gerçekleştirilen ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. İşte haberin detayları...
Aile destek ödemesi Aralık ayı ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programı kapsamında Aralık ayı ödeme takvimi, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklandı. Her ayın belirli tarihlerinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemelerle ilgili merak edilen tarihler, Bakan Göktaş'ın yaptığı açıklama ile netlik kazandı.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ÖDEMELER BUGÜN BAŞLADI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını bildirdi.
Göktaş, yazılı açıklamasında, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını anımsattı.
Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden bu programa dahil ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını hatırlatan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VİZESİZ 10 YUNAN ADASI: Vizesiz Yunan adaları hangileri? 7 günlük kapıda vize ile gidilecek adalar...
- 7 GÜNLÜK KAPIDA VİZE ÜCRETİ: Kapıda vize nedir, nereden, nasıl alınır? Ücreti, şartları...
- Kuzey Boru A.Ş kaç lot verir? KBORU halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda? Hisse fiyatı...
- ÖSYM YÖS sonuçları sorgulama ekranı! Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 sonuçları açıklandı!
- Resimde ilk gördüğünüz renk hangisi? Bu rengi 100 kişiden sadece 10'u bulabildi!
- 8 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma Hutbesi dinle - PDF indir!
- Tüm annelere veriliyor! Başvuran aileler her ay 4 bin 358 TL alacak! Ocak ayında 6.320 TL...
- Bu kişilerin emeklilik tarihi değişiyor! Şartlar açıklandı! SGK, Bağkur, 1800 günle...
- 8 Aralık okullar tatil mi son dakika? Bugün okullar tatil mi oldu, hangi illerde? İstanbul, Mersin, Antalya... MEB Valilik açıklamaları!
- Karın yağlarını oluk oluk eritecek kür tarifi! Fazla kilolarınızdan bir çırpıda kurtulun!
- Soğuklarda yorgunluk derdine 10 asırlık reçete! Stres ve uykusuzluğa İbni Sina formülü: "En az 6 kilo olması lazım"
- 3600 günle emeklilik raporu çıkacak! Kısmi emeklilikte kadın-erkek tablosu listelendi! SGK'lılara 15 yılla 50-55 yaşa...