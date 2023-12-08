Kuzey Boru A.Ş kaç lot verir? KBORU halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda? Hisse fiyatı...
"Kuzey Boru halka arz kaç lot verir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden biri olan Kuzey Boru A.Ş., halka arz sürecine resmi olarak başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzda, hisse fiyatı ve talep toplama tarihleri netleşti. İşte haberin detayları...
"Kuzey Boru A.Ş kaç lot verir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kuzey Boru A.Ş., halka arz sürecine resmi olarak başladı. SPK tarafından onaylanan halka arzda, hisse fiyatı ve talep toplama tarihleri netleşti. Peki, Kuzey Boru talep toplama son gün ne zaman? İşte cevabı...
KUZEY BORU TALEP TOPLAMA NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE?
Kuzey Boru halka arz talep toplama işlemleri 7 Aralık 2023 Perşembe günü itibarıyla başladı.
Kuzey Boru A.Ş. halka arz talep toplama işlemlerinde son gün 8 Aralık 2023 Cuma günü olarak açıklandı.
KUZEY BORU HİSSE FİYATI NE KADAR?
Kuzey Boru A.Ş. hissesi 36,20 TL'den satılacak. Kuzey Boru A.Ş. halka arzının büyüklüğü 868,8 milyon TL olarak açıklandı.
KUZEY BORU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Faiz hassasiyeti bulunan kişiler KBORU hissesinin katılım endeksine uygunluğunu merak ediyor. Kuzey Boru halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
KUZEY BORU HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) halka arzı tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile yapılacağından, tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım yapmak mümkün olacak.
Halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek.
Halka arzda talep girişleri, halka arz sekmesinden değil; normal hisse alır gibi hisse menüsünden KBORU.HE ya da KBORU.H kodlu hisse seçilerek alış emri girilerek yapılabilecek.
KUZEY BORU KAÇ LOT VERİR?
Kuzey Boru A.Ş.'nin halka açıklık oranı 24%'tür. Toplamda 24 milyon adet lot dağıtılacaktır.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
2.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (434 TL).
2.5 Milyon katılım ~ 10 Lot (362 TL).
2.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (325 TL).
3.3 Milyon katılım ~ 8 Lot (289 TL).
3.7 Milyon katılım ~ 7 Lot (253 TL).
4.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (217 TL).
4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (181 TL).
4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (144 TL).
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