Kuzey Boru A.Ş kaç lot verir? KBORU halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda? Hisse fiyatı...

KUZEY BORU HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) halka arzı tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile yapılacağından, tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım yapmak mümkün olacak.

Halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek.

Halka arzda talep girişleri, halka arz sekmesinden değil; normal hisse alır gibi hisse menüsünden KBORU.HE ya da KBORU.H kodlu hisse seçilerek alış emri girilerek yapılabilecek.