SSK ve Bağ- Kur emeklileri için beklenen ödeme yolda! 5 milyon emekli daha ödeme listesine dahil ediliyor!

Çalışan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak düzenlenen bir defaya mahsus 5 bin TL bayram ikramiyesi, çalışmayan emeklilere verilmişti ancak çalışan emekli vatandaşlar bu ödemeden yararlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışma, çalışan emeklilerin de 5 bin TL ikramiye alabilmesinin önünü açtı. İşte merak edilen gelişmeler ve emekli ikramiyesinin ödeme tarihi…