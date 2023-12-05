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SSK ve Bağ- Kur emeklileri için beklenen ödeme yolda! 5 milyon emekli daha ödeme listesine dahil ediliyor!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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SSK ve Bağ- Kur emeklileri için beklenen ödeme yolda! 5 milyon emekli daha ödeme listesine dahil ediliyor!

Çalışan emeklileri de kapsayan 5 bin TL ikramiye ödemesi için değişiklik, komisyonda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, çalışan SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayan bayram ikramiyesi, düzenlemeden faydalanamayan 4 milyon 689 bin emeklinin daha hesabına yatacak İşte ödeme tarihi…

Çalışan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak düzenlenen bir defaya mahsus 5 bin TL bayram ikramiyesi, çalışmayan emeklilere verilmişti ancak çalışan emekli vatandaşlar bu ödemeden yararlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışma, çalışan emeklilerin de 5 bin TL ikramiye alabilmesinin önünü açtı. İşte merak edilen gelişmeler ve emekli ikramiyesinin ödeme tarihi…

TOPLAMDA 15 MİLYONDAN FAZLA EMEKLİYE VERİLMİŞ OLACAK!

Cumhuriyetin 100. Yılına özel bir defaya mahsus verilecek 5 bin TL bayram ikramiyesi toplamda 15,2 milyon emeklinin cebine girecek. 76 milyar lira ilave kaynak kullanarak yapılan ödeme kapsamında çalışan 4 milyon 689 bin emekliye de yatırılacak.

ÇALIŞAN SSK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK!

Çalışana SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 5 bin TL ikramiye yasal düzenlemelerin Meclis'e sunulması ve yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Ödemenin Aralık ayı sonuna kadar 4 milyon 689 bin emeklinin hesabına yatırılması bekleniyor.

DUL VE YETİMLERE DE ÖDEME YAPILACAK

Yeni düzenleme, vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yarar sağlıyor. Bu grubun, ikramiye ödemelerinden hisse oranında faydalanması bekleniyor. Dul ve yetimler için de ödeme yapılması planlanıyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, kasımda enflasyon yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak kaydedildi.

Verilere göre, son 5 ayda TÜFE yüzde 33,64 oranında artış gösterdi. Bu enflasyon rakamları, öngörülen maaş artış oranlarını da etkiledi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağkur emeklileri için öngörülen maaş artış oranı yüzde 33,64 iken, memur ve diğer emekliler için bu oran yüzde 44,89 olarak belirlendi.

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