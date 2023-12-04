Altında tarihi rekor geldi! ONS Kritik seviyeyi geride bıraktı! Altında yükseliş daha ne kadar sürecek?
Altın fiyatları tarihinin en yüksek seviyesine yükseldi. Kritik eşiği aşarak hızla yükselişini sürdüren altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım sürecini tamamlaması yatıyor. Önümüzdeki süreçte ise altın fiyatlarındaki yükselişin sürmesi bekleniyor. İşte Kapalı Çarşı güncel altın fiyatları…
Altın fiyatlarında tarihi rekor geldi. ONS altın cephesinde kritik eşik olan 2 bin dolar seviyesinin kırılması ile birlikte ONS 2.148 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Böylece mayıs ayından bu yana altın en yüksek değerine ulaştı. Söz konusu fiyatlar ise altın piyasasının kalbi olan Kapalı Çarşıya ise anında yansıdı. İşte rekor sonrası Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları…
FED ALTIN FİYATLARINI TETİKLİYOR!
ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım sürecini tamamladığı ve bundan sonraki süreçte faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi, dolar tarafında güç kaybına neden oluyor. Bu durum, ABD tahvil faizlerinde de gerilemeye işaret ettiğinden dolayı yatırımcılar paralarını farklı enstrümanlarda değerlendirmenin yolunu aramaya başladı. Uzun zamandır faiz baskısı altında olan altın fiyatları, öngörüler eşliğinde hızla yükseliş hareketini gerçekleştiriyor. Yatırımcılar, ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde güvenli liman olarak görülen altına yönelerek portföylerini çeşitlendirmenin avantajlarını değerlendiriyor.
ONS ALTIN 2148 DOLARI GÖRDÜ!
Gece saatlerinde işleme başlayan ons altın 2148 dolar seviyesine kadar tırmandıktan sonra 2067 dolar seviyelerine kadar geriledi.
4 ARALIK 2023 ALTIN FİYATLARI
Gram Altın
ALIŞ:1.920,52 TL
SATIŞ:1.921,62 TL
Çeyrek Altın
ALIŞ: 3.112,51 TL
SATIŞ: 3.161,77 TL
Yarım Altın
ALIŞ: 6.224,02 TL
SATIŞ: 6.332,54 TL
Tam Altın
ALIŞ: 12.400,17 TL
SATIŞ: 12.620,39 TL
Cumhuriyet Altını
ALIŞ: 12.697,17 TL
SATIŞ: 12.915,39 TL
14 Ayar Altın
ALIŞ: 1.116,58 TL
SATIŞ: 1.117,75 TL
18 Ayar Altın
ALIŞ: 1.429,78 TL
SATIŞ: 1.431,14 TL
22 Ayar Bilezik
ALIŞ: 1.748,90 TL
SATIŞ: 1.806,45 TL
Gremse Altın
ALIŞ: 30.831,30 TL
SATIŞ: 31.418,32 TL
Gümüş
ALIŞ: 23.33TL
SATIŞ: 23.36 TL
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