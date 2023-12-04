Altında tarihi rekor geldi! ONS Kritik seviyeyi geride bıraktı! Altında yükseliş daha ne kadar sürecek?

Altın fiyatlarında tarihi rekor geldi. ONS altın cephesinde kritik eşik olan 2 bin dolar seviyesinin kırılması ile birlikte ONS 2.148 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Böylece mayıs ayından bu yana altın en yüksek değerine ulaştı. Söz konusu fiyatlar ise altın piyasasının kalbi olan Kapalı Çarşıya ise anında yansıdı. İşte rekor sonrası Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları…