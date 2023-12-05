2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞ TABLOSU! Yeni asgari ücret kadar olacak? Oranlara göre belirlenen asgari ücretler…
2024 yılında uygulanacak asgari ücret maaş zammı oranları belirlenmeye başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon oranını yüzde 3.28 olarak açıkladı. Bu veri, asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir referans oluşturuyor. Aynı dönemde memur maaş zammı oranları da göz önüne alındığında, yeni asgari ücret için çeşitli senaryolar tartışılmaya başlandı. Enflasyonun bu seviyede seyretmesi, asgari ücrette artış taleplerine yönelik beklentileri şekillendirecek gibi görünüyor. 2024 Ocak ayı asgari ücret zamlı maaş tablosu…
Asgari ücret zammı belirlenme süreci yavaş yavaş netleşiyor. 11 Aralık 2023 tarihinde toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ay sonunda nihai asgari ücret zammını açıklayacak. Bu süreçte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon oranını yüzde 3.28 olarak duyurdu. Bu açıklama ile birlikte 5 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 33.66 olarak kesinleşti. Belirlenen enflasyon oranı, asgari ücret zammının şekillenmesinde önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor. Nihai zammın açıklanmasıyla birlikte, asgari ücretlinin maaşında ne kadar bir artış olacağı da netlik kazanacak.
Söz konusu tabloya göre asgari ücrete en düşük yüzde 33.66 oranında zam yapılması bekleniyor. Memur maaş zammına eklenecek olan toplu sözleşme farkı asgari ücret zam tablosunda farklı senaryoların masaya yatırılmasına neden oluyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
2024 yılı için asgari ücret zam oranları yüzde 30'ten başlaması bekleniyor. Memur maaş zammının ise yüzde 52,17 seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor. Hal böyle olunca asgari ücrete yüzde 35 ila yüzde 55 arası gibi geniş bir yelpazede zam yapılma ihtimali masada tartışılanlar arasında yerini alıyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET ZAM TABLOSU!
2024 yılı asgari ücret maaş zammı tablosuna bakıldığında yüzde 30 ila 55 oranında değişkenlik gösteren zam tablosu ortaya çıkıyor. İşte oranlara göre Ocak 2024 asgari ücret maaşları…
Asgari ücrete yüzde 30 Zam yapılırsa;
Asgari ücretliye yüzde 30 zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında asgari ücretli çalışanın hesabına 14.822 TL yatacak.
Asgari ücrete yüzde 35 Zam yapılırsa;
Asgari ücretliye yüzde 35 zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında asgari ücretli çalışanın hesabına 15.392 TL yatacak.
Asgari ücrete yüzde 40 Zam yapılırsa;
Asgari ücretliye yüzde 40 zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında asgari ücretli çalışanın hesabına 15.962 TL yatacak.
Asgari ücrete yüzde 45 Zam yapılırsa;
Asgari ücretliye yüzde 45 zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında asgari ücretli çalışanın hesabına 16.532 TL yatacak.
Asgari ücrete yüzde 50 Zam yapılırsa;
Asgari ücretliye yüzde 50 zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında asgari ücretli çalışanın hesabına 17.103 TL yatacak.
Asgari ücrete yüzde 55 Zam yapılırsa;
Asgari ücretliye yüzde 55 zam yapılması halinde 2024 Ocak ayında asgari ücretli çalışanın hesabına 17.673 TL yatacak.
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