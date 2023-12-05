2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞ TABLOSU! Yeni asgari ücret kadar olacak? Oranlara göre belirlenen asgari ücretler…

Asgari ücret zammı belirlenme süreci yavaş yavaş netleşiyor. 11 Aralık 2023 tarihinde toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ay sonunda nihai asgari ücret zammını açıklayacak. Bu süreçte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon oranını yüzde 3.28 olarak duyurdu. Bu açıklama ile birlikte 5 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 33.66 olarak kesinleşti. Belirlenen enflasyon oranı, asgari ücret zammının şekillenmesinde önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor. Nihai zammın açıklanmasıyla birlikte, asgari ücretlinin maaşında ne kadar bir artış olacağı da netlik kazanacak.