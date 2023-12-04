1999-2000-2005 SGK girişliye erken emeklilik Meclis kapısında! 7.200 güne 5 yıl kazanç jesti vurdu! Kadın/erkek yaş, prim tablosu çizildi!

Seçim öncesi verilen müjdeler arasında yer alan esnafa erken emeklilik için çalışmalar devam ediyor. Ancak henüz net bir tarih belirlenmedi. Bu düzenleme, Meclis'te değerlendirilecek olan 2. torba yasa içinde yer alabilir.

Yenilikçi düzenlemelerle emeklilik süreçlerinde önemli değişikliklerin yaşandığı bu süreçte, esnaf ve Bağ-Kur'lular için sunulan avantajlar, Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemine yönelik olumlu bir etki yaratabilir.