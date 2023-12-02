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Kasım ayı dış ticaret rakamları açıklandı! Bakan Ömer Bolat duyurdu: Tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.12.2023 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
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Kasım ayı dış ticaret rakamları açıklandı! Bakan Ömer Bolat duyurdu: Tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. “Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı” diyen Bakan Bolat, “Tüm zorluklara rağmen Temmuz ayında başlayan ihracatımızın yükselişi diğer aylarda devam etti. "Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık." dedi.

SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ | Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret rakamlarını yaptığı basın açıklaması ile duyurdu.

DIŞ TİCARETTE REKOR GELDİ

"Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı" diyen Bakan Bolat, "Tüm zorluklara rağmen Temmuz ayında başlayan ihracatımızın yükselişi diğer aylarda devam etti. Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık." ifadelerine yer verdi.

BAKAN BOLAT'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

-Kasım ayında ihracat %5,2'lik artışla 23 milyar 11 milyon dolara çıkarken ithalat %5,6 düşüşle 28 milyar 931 milyon dolar oldu.

-Kasım itibarıyla 12 aylık ihracatta yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık

Kasım'da da tarihimizin en yüksek aylık rekorumuzu kırmış olduk. Kasım ayında 23,01 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Ocak-Kasım döneminde 232,9 milyar dolara çıktı. 4 ay üst üste dış ticaret açığımızda ciddi gerileme var, ithalatta gerileme var, Eylül'de cari işlemlerde nasıl fazla verdik. Ekim ve Kasım aylarında cari işlemler dengemiz aylık olarak dengede olmasını bekliyoruz, az bir miktar fazlada olabilir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 8.2 puan artarak Kasım ayında yüzde 79,5 olarak gerçekleşti.

"İHRACATÇILARIMIZI HER PLATFORMDA DESTEKLİYORUZ"

Son 4 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yükselmekte, bu da cari işlemler dengesini düzeltme anlamında bize önemli bir avantaj sağlamaktadır. Haziran'dan bu yana ihracatımız miktar değer olarak hep yukarı doğru gidiyor. Temmuz'da 19,8 milyar dolardı, Ağustos'ta 21,6, Eylül'de 22,5 milyar dolar, Ekim'de 22,9 milyar dolara çıktık, Kasım'da 23 milyar dolara çıktık. Bakanlık olarak iki hedef belirliyoruz. Birincisi her ay ihracatımızın bir yıl öncesinin aynı ayına göre artış sağlaması, ikincisi de her ay bir önceki aydan biraz daha yukarı tırmanmayı başarabilmek. Bunu ihracatçılar ailesi yapıyor. Biz de onları her platformda destekliyoruz.

"ÜLKEMİZİN DAHA FAZLA ÜRETİM VE DÖVİZ GELİRİ ELDE ETMESİNİN PEŞİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Çeşitli destek modülleri, ticaret diplomasisi, ikili anlaşmalar, dış ticaret ithalat konusundaki düzenleyici tedbirlerle ülkemizin daha fazla üretim ve döviz geliri elde etmesinin peşinde çalışıyoruz.

"YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATIMIZI 2028'DE YÜZDE 50'YE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Depremin etkisi arkadaşlarımız bunun etki analizi çalışmalarını yaptılar 6 milyar doların üzerinde kayba yol açtı. Sevindirici bir konu da orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 11 ayda 88.5 milyar dolar orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapmışız. Payımız yüzde 36'yken yüzde 40,2'ye yükseldi. 2028'de 12. kalkınma planının son yılında hedefimiz yüzde 50'ye ulaşabilmek.


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