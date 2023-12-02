EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DURUM 2023! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? 5000 TL ikramiye ödemesi bu ay yatar mı?

5.000 TL ikramiye ödeme tarihleri son dakika! Başkan Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 5000 TL emekli ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklamaları, çalışan emekliler arasında büyük bir merak uyandırdı. Açıklamaların ardından, emekliler 5 Bin TL emekli ikramiyesi ne zaman ve hangi tarihte ödeneceği konusunda detaylar araştıırlmaya devam ediyor.