EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DURUM 2023! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? 5000 TL ikramiye ödemesi bu ay yatar mı?
"Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emeklilere 5000 TL ikramiye için son durum, çalışan binlerce emeklinin gündeminde yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni talimatı sonrası, çalışan emeklilere de ikramiye verileceği netleşmişti. İşte 5.000 TL ikramiye ödeme tarihleri...
5.000 TL ikramiye ödeme tarihleri son dakika! Başkan Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 5000 TL emekli ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklamaları, çalışan emekliler arasında büyük bir merak uyandırdı. Açıklamaların ardından, emekliler 5 Bin TL emekli ikramiyesi ne zaman ve hangi tarihte ödeneceği konusunda detaylar araştıırlmaya devam ediyor.
ÇALIŞAN EMEKLİLERE DE VERİLECEK
Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye verilmesine ilişkin Başkan Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.
Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.
"EMEKLİLERİMİZE TEK SEFERLİK ÖDEMEMİZİ YAPACAĞIZ"
Başkan Erdoğan, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye konusuyla ilgili şunları söyledi:
"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5 bin lira ödeme kararımızı çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödememizi yapacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesaplarına 5'er bin lirayı yatıracağız."
ÖNERGE TORBA YASAYA EKLENDİ
Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi.
5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.
Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.
ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE YATIRILDI
Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.
Ödemeler, Kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.
ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?
5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.
Yapılacak olan çalışma sonrasında, çiftçiler de 5000 TL emekli ikramiyesinden yararlanacak.
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