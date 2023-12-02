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1 dolar kaç TL? 💸 Bugün dolar ne kadar? 💰 2 Aralık 2023 çeyrek, yarım, gram altın, dolar, euro güncel fiyatlar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2023
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1 dolar kaç TL? 💸 Bugün dolar ne kadar? 💰 2 Aralık 2023 çeyrek, yarım, gram altın, dolar, euro güncel fiyatlar...

"Bugün dolar ve altın fiyatları ne kadar?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Döviz kuru özellikle yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Hafta sonu dolar ve altın almak isteyener güncel fiyatları sorgulanıyor. İşte 2 Aralık 2023 canlı altın, euro, dolar fiyatları listesi!

ALTIN DOLAR CANLI DÖVİZ KURU! Altın ve döviz kurları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilen önemli ekonomik göstergelerdir. 2 Aralık Cumartesi günü itibariyla, piyasalarda yaşanan son gelişmeler ve güncel veriler şu şekildedir:

💰2 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın Fiyatı:

Açılış: 1.923,79

Kapanış: 1.924,11

Altın/Ons ($) Fiyatı:

Açılış: 2.071,81

Kapanış: 2.072,62

Çeyrek Altın Fiyatı:

Açılış: 3.078,07

Kapanış: 3.145,92

Cumhuriyet Altını Fiyatı:

Açılış: 12.312,28

Kapanış: 12.545,20

Yarım Altın Fiyatı:

Açılış: 6.136,90

Kapanış: 6.291,84

💸DOLAR BUGÜN NE KADAR?

ABD Doları: 28,87 (Alış) - 28,92 (Satış)

EURO: 31,44 (Alış) - 31,49 (Satış)

STERLİN: 36,61 (Alış) - 36,80 (Satış)

1 DOLAR: 28,92 TL

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