1 dolar kaç TL? 💸 Bugün dolar ne kadar? 💰 2 Aralık 2023 çeyrek, yarım, gram altın, dolar, euro güncel fiyatlar...

ALTIN DOLAR CANLI DÖVİZ KURU! Altın ve döviz kurları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilen önemli ekonomik göstergelerdir. 2 Aralık Cumartesi günü itibariyla, piyasalarda yaşanan son gelişmeler ve güncel veriler şu şekildedir: