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Türkiye dünyadan pozitif ayrışıyor! Ekonomide rakamlar belli oldu: Türkiye 3. çeyrekte yüzde 5.9 büyüdü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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Türkiye dünyadan pozitif ayrışıyor! Ekonomide rakamlar belli oldu: Türkiye 3. çeyrekte yüzde 5.9 büyüdü

Türkiye ekonomisi 3. çeyrek büyüme verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2023 yılının 3. çeyreğinde yüzde 5.9 büyürken konuya ilişkin Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek bir paylaşımda bulunurken "Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken yatırım ve ihracat arttı" ifadelerini kullandı. Diğer yandan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıklanan rakamı A Haber'de değerlendirdi. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH 2023 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,9 arttı.

İŞTE SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIM

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 8,1, sanayi yüzde 5,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 5,1, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,7 ve tarım sektörü yüzde 0,3 artarken mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2,5 azaldı. Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar ise yüzde 16,5 arttı.

YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA VERİLERİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,8 artarak 7 trilyon 681 milyar 432 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 295 milyar 815 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 11,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 14,7 arttı.

Mal ve hizmet ithalatı, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 14,5, ihracatı ise yüzde 1,1 arttı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNDE YÜZDE 117,2 ARTIŞ

İşgücü ödemeleri, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 117,2 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 50,7 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 26,1 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 32,2 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 55,0 iken yüzde 47,0 oldu.

BAKAN ŞİMŞEK: YATIRIM VE İHRACAT ARTTI

Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda "Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken yatırım ve ihracat arttı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner rakamı A Haber ekranlarında değerlendirirken "Çok iyi rakam. 13 çeyrektir büyüyor kesintisiz bir şekilde Türkiye ekonomisi. Daha da önemlisi bütün dünyada bir resesyon sıkıntısı varken büyüyor. Enflasyonla mücadele ederken büyüyebiliyor bu da önemli. O dengeyi tutturmak aslında mesele. Dünyadan da pozitif ayrıştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

BELKİ DE BU ÇEYREKTE EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKELERDEN BİRİSİ OLUYOR

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem de TÜİK'in açıkladığı rakamı A Haber'de değerlendirdi:

Büyüme özellikle sıkılaştırma programının uygulandığı bir dönemde olması çok önemli. Çünkü hükümet aslında bir yandan sıkılaştırmayı devam ederken bir yandan da ihracata yönelik üretimi destekleyici politikalar izledi. Yani üretimi, yatırımın önünü asla kesmedi. Dolayısıyla bu da büyümeye çok olumlu şekilde yansıdı. Bu büyümenin de vatandaşa yansıması çok önemli.

BÜYÜDÜKÇE ZAMLAR DA ARTIYOR

Asgari ücreti konuşuyoruz emeklilerin zamlarını konuşuyoruz. Biz büyüdükçe hükümetin vereceği zamlar artıyor. Yatırımlar artıyor. İnsanlar iş ve aş buluyorlar.

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