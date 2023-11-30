MTV ÖDEME EKRANI gib.gov.tr | Ek MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman, ödemeler saat kaçta bitiyor, ne kadar kaç TL?
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ve emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son günler geldi. Motorlu Taşıtlar Vergisi ek MTV'nin son taksiti Kasım ayında ödenecek ve ödemelerin bu ay sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit için son ödeme tarihleri, vergi mükelleflerine hatırlatma niteliğinde önem taşıyor. Peki ek MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman, ödemeler saat kaçta bitiyor, ne kadar kaç TL?
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. Taksit için son ödeme tarihi bugün. Yılın son aylarına girilmesiyle birlikte zaman daralmaya başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Ek MTV 2. taksit ödemelerinin tamamlanma tarihi, Kasım ayının son haftasında öne çıkmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi'ne taşınan kararda, Ek MTV'nin iptal edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Peki, Ek MTV 2. taksiti ne zaman ödenecek? Ek MTV ödemesi için son gün ne zaman? İşte 2023 Ek MTV son taksit ödeme tarihi...
EK MTV İKİNCİ TAKSİTİ SON ÖDEME TARİHİ
Bu yıl bir kereye mahsus olmak üzere iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için son taksit ödemesi kaldı. Ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayında gerçekleştirilmişti. Vatandaşların cezai duruma düşmemek için Ek MTV 2. taksit ödemelerini belirlenen tarihe kadar yatırmaları gerekiyor.
Kasım ayının gelmesiyle birlikte Emlak Vergisi ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV'nin ikinci taksit ödemeleri başladı. Vergi ödemeleri için süreç başladı. Evi ve otomobili (otomobil, kamyon, otobüs, minibüs, çekici vs...) olan herkesin ödemesi gereken Emlak Vergisi ve ek MTV ödemelerinin son taksitleri bu ay sonuna kadar yatırılacak.
Ek taksitlerin ilki için son gün 31 Ağustos belirlenmiş ve süre daha sonra 6 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Motorlu Taşıtlar Vergisi son taksit ödemeleri Kasım ayı itibarıyla başlıyor. İkinci taksitin ise 30 Kasım gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Ek MTV ödemesi, GİB'in internet sitesinden, veznelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve mobil bankacılık kanalları ile ATM'leri üzerinden ödenebiliyor.
EK MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.
Ek MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de yapılabilecek.
EK MTV 2. TAKSİT ÖDEME EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
EK MTV NE KADAR, KAÇ TL?
2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltilirken, bu oran; finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinin kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MTV ÖDEME EKRANI gib.gov.tr | Ek MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman, ödemeler saat kaçta bitiyor, ne kadar kaç TL?
- SMS kargo dolandırıcılığı nedir, gelen linke tıklarsan ne olur? Telefona gelen b050 sms kodu ne anlama geliyor? ADABEYAN mesajı dolandırıcı mı, gerçek mi?
- 1999-2008-2009 tarihlerine 6 yıl erken emeklilik! SGK fırsat kapısını araladı! 2160 günle...
- Taşerona kadro torbadan çıktı! 4D'li 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman çıkacak? Meclis damgayı basacak
- ÖSYM ALES/3 sonuç sorgulama | 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
- Memura 3600 ek gösterge artışı! %50 zamda ilave çifte kazanç müjdesi! Öğretmen, hemşire, avukat, polis maaşına...
- MEB'den son dakika müfredat kararı! Binlerce öğrenci için değişiklik! Derslerde artık...
- 23.918.074 kişi Mars'a gidiyor! NASA "Send your name" butonunu açtı! Türkiye'den binlerce kişi başvurdu
- Futbol tarihine geçecek değişiklik! Sarı ve kırmızı kartının yanına artık...
- Altın yatırımcısına adım adım rapor çıktı! Adeta uçuşa geçti, 1 yılda %74 kar! Gram, çeyrek, yarım, tam altın %600 üstü...
- Emeklinin kök maaşına %4 ek iyileştirme artışı şekillendi! %40'lık zam yeni tahmini oluşturdu! 7.500 TL alana 6-12 puanlık pay ilave...
- Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayında ne kadar, kaç TL artacak? Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı