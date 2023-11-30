30 Kasım 2023, Perşembe
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Ekonomide rakamlar belli oldu! Bakan Şimşek’ten önemli açıklamalar
Türkiye ekonomisi 3. çeyrek büyüme verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2023 yılının 3. çeyreğinde yüzde 5.9 büyürken konuya ilişkin Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek bir paylaşımda bulunurken "Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken yatırım ve ihracat arttı" ifadelerini kullandı.