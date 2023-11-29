Asgari ücrette iki senaryo! 2024 asgari ücreti için flaş tahmin! İşte o hesaplamalar...
YIlbaşının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tartışmalar da başladı. Vatandaşlar yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, asgari ücrette iki senaryo ön plana çıkıyor. İşte hesaplamaların detayları...
Aralık ayına artık sayılı günler kalırken milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak olan zammı merakla beklemeye başladı. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde iki senaryo ön plana çıkıyor. Yüzde 40 ve 50 aralığında bir zam yapılması bekleniyor.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gelecek hafta gerçekleştirecek.
HAZIRLIK BAŞLADI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde Bakanlıkta gerçekleştirecek. Türk-İş, her yıl olduğu gibi toplantı öncesi Başkanlar Kurulu'nu toplayarak asgari ücret stratejisini belirleyecek.
GÖZLER MASAYA GELECEK ÖNERİLERDE
Geçen yıl, "açlık sınırı kırmızı çizgimiz" diyerek masaya oturan Türk-İş, gıda enflasyonun dikkate alınmasını istiyor. Türk-İş'in kasım ayı açlık yoksulluk araştırmasına göre açlık sınırı 14 bin 25 lira, yoksulluk sınırı da 45 bin 686 lira olarak hesaplandı.
Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapılırken gözler işçi ve işveren tarafının masaya getireceği önerilere çevrildi.
ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK
Temmuz ayında yüzde 34 zamla net 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücrette memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 artışla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek.
YÜZDE 38'LİK ENFLASYON BEKLENTİSİ
Komisyon toplantılarında, satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zamda da belirleyici oluyor. Merkez Bankası'nın yüzde 65 yılsonu enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor.
İŞTE OLASI RAKAMLAR
Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 962 lira olacak. Yeni yılda asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor.
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