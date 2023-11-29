Asgari ücrette iki senaryo! 2024 asgari ücreti için flaş tahmin! İşte o hesaplamalar...

YÜZDE 38'LİK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Komisyon toplantılarında, satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zamda da belirleyici oluyor. Merkez Bankası'nın yüzde 65 yılsonu enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor.