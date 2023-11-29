29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Altın yatırımcısına adım adım rapor çıktı! Adeta uçuşa geçti, 1 yılda %74 kar! Gram, çeyrek, yarım, tam altın %600 üstü...

Altın yatırımcısına adım adım rapor çıktı! Adeta uçuşa geçti, 1 yılda %74 kar! Gram, çeyrek, yarım, tam altın %600 üstü...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
ABONE OL
Altın yatırımcısına adım adım rapor çıktı! Adeta uçuşa geçti, 1 yılda %74 kar! Gram, çeyrek, yarım, tam altın %600 üstü...

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri daha fazla artırmayacağı ve düşüş trendinin daha erken başlayacağı beklentisi, altın fiyatlarını yükseltiyor. Altın fiyatları, ABD'den gelen beklentilerle güçlenen ons altın fiyatıyla birlikte 2000 dolar seviyesine yerleşti. Ons altın fiyatındaki olumlu atmosferle hafta başında rekor seviyelere ulaşan altın gram fiyatı, bugün 1907 TL ile tüm zamanların rekorunu kırarak yükselişini sürdürdü. Peki altında son durum ne? Altın yatırıcısı ne yapmalı?

Altın gram fiyatı, ons altının sağladığı destekle yükselişini sürdürüyor. Altın yatırımcıları, bu yükselişle birlikte "Alım fırsatı doğacak mı?" sorusunu gündemlerine alarak canlı altın fiyatları ve altın yorumlarına odaklanıyor. Altın fiyatları, uzun bir durgunluktan sonra rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'den açıklamalar...

ALTIN YATIRIMCISINA ADIM ADIM RAPOR

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 74 KAZANÇ

Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 74 kazanç sağladı. Son bir ayda yüzde 5,30, son 3 ayda yüzde 17,35, bir yılda ise yüzde 83 oranında prim yaptı. Son 5 yılda da yüzde 611 oranında kazanç oluştu.

ÖNEMLİ OLAN DOLARIN DİRENCİ

Uzman isim, "Ons altın 2000 dolar seviyesi üzerine yerleşmek için bahane arıyor. Önemli olan şu ki, 2057 dolar devamında 2080 dolar direnç seviyeleri kırılacak mı?" diyerek bu sorulara cevap arayacağını belirtti.

Ons altında takip ettiği bant aralığını açıklayan İslam Memiş, "Kısa vade olarak takip ettiğim aralık 1980-2080 dolar aralığı. Geniş bir bant aralığı var. Dolayısıyla belirsizlik oluştuğu için tekrar 2000 dolar seviyesi altına sarkacak mı sorusuna yanıt arıyoruz. Kişisel görüşüm yıl bitmeden tekrar ons altın 2000 dolar seviyesi altına sarkayacak." dedi.

YENİ REKOR KIRILDI

Altın gram fiyatı tarafından yorumlarda bulunan İslam Memiş, "Gram altın TL fiyatı 1900 TL seviyesi üzerine yerleşme çabası sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Gram altın fiyatında direnç seviyelerine dikkat çeken uzman isim, "1920 TL seviyesini takip etmeye devam edeceğim" dedi.

TEKRAR BİR DÜŞÜŞ YAŞANACAK!

İslam Memiş, "1900-2000 TL fiyat aralığında gidip gelen bir gram altın göreceğiz. Ancak ons altın nedenli yıl sonuna kadar tekrar altın gram fiyatı 1900 lira seviyesinin altına sarkacak." İfadelerini kullandı.

YATIRIMCI NASIL HAREKET ETMELİ?

Yatırımcıya bekleme tavsiyesi veren uzman isim, "Ben ons altının 1980 dolar seviyesine gelmesini beklerdim. 1980 dolar karşısındaki gram altını beklemeyi tercih ederdim." dedi.

'Elimde altınım var ne yapmalıyım' sorusuna cevap veren Memiş, "Beklemeye devam edin. Ev almayacak, araba almayacak ya da nakide ihtiyaç yoksa elinde altın bulundurulmasına devam edilmeli. Aralık ayı itibariyle altın gram fiyatında yeni normal 1900-2000 lira seviyesi olacak.

SON BİR ALIM FIRSATI

Ancak son bir alım fırsatı verilmeden yeni zirveleri görmeyeceğiz. İleriki tarihlerde elinde altın bulunduranlar 2.500-2.700 lira seviyelerini görecek." açıklamasında bulundu.

29 KASIM ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

Gram altın

ALIŞ 1.901,29
SATIŞ 1.901,60

Çeyrek altın

ALIŞ 3.134,00
SATIŞ 3.175,00

Cumhuriyet altını

ALIŞ 12.535,00
SATIŞ 12.643,00

ONS altın

ALIŞ(USD) 2.045,24
SATIŞ(USD) 2.045,49

Gram için flaş tahmin: Bu rakamlar sürpriz değil GRAM İÇİN FLAŞ TAHMİN: BU RAKAMLAR SÜRPRİZ DEĞİL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA