Altın yatırımcısına adım adım rapor çıktı! Adeta uçuşa geçti, 1 yılda %74 kar! Gram, çeyrek, yarım, tam altın %600 üstü...

Uzman isim, "Ons altın 2000 dolar seviyesi üzerine yerleşmek için bahane arıyor. Önemli olan şu ki, 2057 dolar devamında 2080 dolar direnç seviyeleri kırılacak mı?" diyerek bu sorulara cevap arayacağını belirtti.

Ons altında takip ettiği bant aralığını açıklayan İslam Memiş, "Kısa vade olarak takip ettiğim aralık 1980-2080 dolar aralığı. Geniş bir bant aralığı var. Dolayısıyla belirsizlik oluştuğu için tekrar 2000 dolar seviyesi altına sarkacak mı sorusuna yanıt arıyoruz. Kişisel görüşüm yıl bitmeden tekrar ons altın 2000 dolar seviyesi altına sarkayacak." dedi.

YENİ REKOR KIRILDI