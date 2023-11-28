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Son dakika! THY: İstanbul Havalimanı’nda 56 sefer iptal edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.11.2023 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
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Son dakika! THY: İstanbul Havalimanı’nda 56 sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) hava muhalefeti nedeniyle iptallerin yaşandığını açıkladı. THY’den yapılan bilgilendirmede “İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir.” denildi.

İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal ettiği duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün konuya dair sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır.

"56 SEFER İPTAL EDİLDİ"

İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir.

Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz."

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