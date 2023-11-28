ÇAYKUR YAŞ ÇAY ALIMI ÖDEME TARİHLERİ 2023! Çaykur yaş çay ücret ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
"ÇAYKUR Kasım ayı yaş çay ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerini ilgilendiren destek ödemelerinin tarihini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı, 303 milyon 717 bin liralık ödemeler bu hafta yatacak. İşte Çaykur yaş çay 2023 Kasım ödeme tarihi...
"ÇAYKUR yaş çay ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerini ilgilendiren destek ödemelerinin tarihini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı, 303 milyon 717 bin liralık ödemeler bu hafta yatacak. İşte Çaykur yaş çay 2023 Kasım ödeme tarihi...
ÇAYKUR YAŞ ÇAY ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan ödemelere ilişkin bilgileri paylaştı ve ödemelerin 30 Kasım Perşembe yapılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan şu açıklamada bulundu:
"ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
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- ÇAYKUR YAŞ ÇAY ALIMI ÖDEME TARİHLERİ 2023! Çaykur yaş çay ücret ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
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