Ev ve arabası olanlara son uyarı! Bunu yapmayan satış gerçekleştiremeyecek: 2 gün kaldı

ÖDEMEYENE CEZA!

Bu yıl bir kereye mahsus olmak üzere iki kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için son taksit ödemesi kaldı. Ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayında gerçekleştirilmişti. Vatandaşların cezai duruma düşmemek için Ek MTV 2. taksit ödemelerini belirlenen tarihe kadar yatırmaları gerekiyor.