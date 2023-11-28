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Çay üreticilerine müjde! 303 milyon 717 bin TL hesaplara yatacak! Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.11.2023 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
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Çay üreticilerine müjde! 303 milyon 717 bin TL hesaplara yatacak! Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin TL ödemenin çay üreticilerin hesaplarına yatırılacağı müjdesini vererek tarihimi açıkladı.

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