Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

İhracatı desteklemek için ihracat görünümü, Eximbank ihracat kredileri ve desteklerinin ele alınacağı toplantıda, teknoloji girişimciliği ekosisteminin geliştirilmesi, bu alanda finansal araçların yaygınlaştırılması ile Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi konuları görüşülecek.

Toplantıda, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı sürecini denetlemek üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde geliştirilen sistem değerlendirilecek.

Süreçler bu sistem üzerinden takip edilecek ve sonuçlar ilgili kurumlara iletilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.