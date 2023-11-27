TOKİ’den %25 peşinatlı anahtar teslim daireler! En yüksek 1.112.767,29 TL! 13 ilde aylık 6.954 TL taksitle 2+1, 3+1, 4+1 ev imkanı...

TOKİ, %25 peşinat ve 120 ay vade seçeneği ile taksitlendirme avantajlarını duyurdu. TOKİ, uygun fiyatlar, çeşitli daire seçenekleri ve geniş ödeme kolaylıklarıyla ev sahibi olmak isteyenlere çekici fırsatlar sunuyor. Projeler, 13 farklı ilde yer almaktadır ve her ilde farklı vade ve fiyatlandırma seçenekleri bulunmaktadır. İşte il il fiyat ve başvuru detayları...

İŞTE İL İL TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI VE FİYAT LİSTESİ!