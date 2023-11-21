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BIST 100 endeksi günü 8.046,62 puandan tamamladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.11.2023
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BIST 100 endeksi günü 8.046,62 puandan tamamladı

Son dakika ekonomi haberleri... 21 Kasım'da gün içinde en düşük 7.945,35, en yüksek 8.046,62 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kazanarak 8.046,62 puandan tamamladı. İşte altın, döviz ve BIST 100 endeksinde son durum...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 100,26 puan artarak 8.046,62 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 47,53 puan ve yüzde 0,60 değer kazanarak 7.993,89 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.945,35, en yüksek 8.046,62 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 artışla 8.046,62 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,93, teknoloji endeksi yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 2,08 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 150,34 puan ve yüzde 1,79 kazançla 8.550,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 38'i geriledi. Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2.000 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 1 milyon 874 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,03'ten, bileşik getirisi de yüzde 40,46'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,7273 lira, satışta 28,8424 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,6850 lira, satışta 28,7999 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2540, dolar/yen paritesi de 147,7 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 81,8 dolardan işlem görüyor.

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