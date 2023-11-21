BIST 100 endeksi günü 8.046,62 puandan tamamladı

Gün içinde en düşük 7.945,35, en yüksek 8.046,62 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 artışla 8.046,62 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,93, teknoloji endeksi yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 2,08 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 150,34 puan ve yüzde 1,79 kazançla 8.550,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 38'i geriledi. Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.