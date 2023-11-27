TCKN ile başvuruna 14.900 TL'ye 2+1 ev imkanı! Devlet desteğiyle uyguna 55, 75, 84, 100 m2'lik konutlar sıralandı!
Ev sahibi olmak isteyen pek çok vatandaş uygun fiyatlı konutların fiyatlarını yakından takip ediyor. Devlet tarafından sağlanan barınma ve gıda yardımları kapsamında sağlanan "Hane tadilatı, büyük onarım ve yapım programı" kapsamında nakit desteği ile sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişilere ev sahibi olmanın kapısı aralandı. İşte detayları...
Konut sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş, uygun fiyatlı konutların fiyatlarını yakından takip ediyor. Devlet tarafından sunulan barınma ve gıda yardımları kapsamındaki "Hane Tadilatı, Büyük Onarım ve Yapım Programı" ile sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişilere ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Bu program kapsamında nakit destekleri ile desteklenen vatandaşlar, daha uygun şartlarda konut sahibi olma imkanına kavuşuyor. İşte detaylar ve başvuru...
YARDIM TUTARLARI NE KADAR, KAÇ TL?
3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişi ve hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik yürütülen yardımlar kapsamında 18 yaşını doldurmuş aile bireyine;
İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;
📌 Basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar
📌 Orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar
📌 Kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar
📌 Prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar
📌 Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.
Bu duruma göre prefabrik yardımından yararlanan bir vatandaş 314 bin 900 TL'lik 59 m2'lik evi 14 bin 900 liraya alabilme imkanı bulabilmektedir.
2023 GÜNCEL PREFABRİK EV FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ
2+1 KONUTLAR
🏡50 m2'lik 1 katlı prefabrik ev 279.900 TL'den başlıyor.
🏡55 m2'lik 1 katlı prefabrik ev 299.900 TL'den başlıyor.
🏡70 m2'lik 1 katlı prefabrik ev 349.900 TL'den başlıyor.
🏡84 m2'lik 1 katlı prefabrik ev 419.900 TL'den başlıyor.
🏡110 m2'lik 2 katlı prefabrik ev 679.900 TL'den başlıyor.
3+1 KONUTLAR
🏡81 m2'lik 1 katlı prefabrik ev 399.900 TL'den başlıyor.
🏡100 m2'lik 1 katlı prefabrik ev 489.900 TL'den başlıyor.
🏡121 m2'lik 1 katlı prefabrik ev 614.900 TL'den başlıyor.
🏡154 m2'lik 2 katlı prefabrik ev 909.900 TL'den başlıyor.
🏡123 m2'lik 2 katlı prefabrik ev 999.900 TL'den başlıyor.
🏡126 m2'lik 2 katlı prefabrik ev 796.900 TL'den başlıyor.
4+1 KONUTLAR
🏡113 m2'lik 1 katlı prefabrik ev 569.900 TL'den başlıyor.
🏡148 m2'lik 1 katlı prefabrik ev 729.900 TL'den başlıyor.
🏡131 m2'lik 2 katlı prefabrik ev 819.900 TL'den başlıyor.
🏡149 m2'lik 2 katlı prefabrik ev 919.900 TL'den başlıyor.
🏡157 m2'lik 2 katlı prefabrik ev 939.900 TL'den başlıyor.
Not: Ev fiyatları ve özellikleri değişkenlik gösterebilir.
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- TCKN ile başvuruna 14.900 TL'ye 2+1 ev imkanı! Devlet desteğiyle uyguna 55, 75, 84, 100 m2'lik konutlar sıralandı!
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