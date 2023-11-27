TCKN ile başvuruna 14.900 TL’ye 2+1 ev imkanı! Devlet desteğiyle uyguna 55, 75, 84, 100 m2’lik konutlar sıralandı!

Konut sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş, uygun fiyatlı konutların fiyatlarını yakından takip ediyor. Devlet tarafından sunulan barınma ve gıda yardımları kapsamındaki "Hane Tadilatı, Büyük Onarım ve Yapım Programı" ile sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişilere ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Bu program kapsamında nakit destekleri ile desteklenen vatandaşlar, daha uygun şartlarda konut sahibi olma imkanına kavuşuyor. İşte detaylar ve başvuru...

YARDIM TUTARLARI NE KADAR, KAÇ TL?

3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişi ve hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik yürütülen yardımlar kapsamında 18 yaşını doldurmuş aile bireyine;

İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;