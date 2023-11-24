24 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri SGK başuzmanı emeklilik bekleyene duyurdu! 2000-2010 arası işe girenlere kadın-erkek müjde! 10-12,5-15 yıl erken emeklilikte onay çıktı!

SGK başuzmanı emeklilik bekleyene duyurdu! 2000-2010 arası işe girenlere kadın-erkek müjde! 10-12,5-15 yıl erken emeklilikte onay çıktı!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
ABONE OL
SGK başuzmanı emeklilik bekleyene duyurdu! 2000-2010 arası işe girenlere kadın-erkek müjde! 10-12,5-15 yıl erken emeklilikte onay çıktı!

Erken emeklilik hakkının belirlenmesinde temel kriter, bireyin sosyal güvenlik yolculuğunun başlangıcını işaret eden ilk sigorta başlangıç tarihine dayanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bu tarih, uzmanlar tarafından erken emeklilik sürecinin anahtarı olarak kabul edilmektedir. SGK uzmanları, belirli koşullar altında, bireylerin 10, 12.5 ve 15 yıl gibi kısa sürelerde emekli olabileceğini vurgulamaktadır. Bu durum, sigorta sistemlerinin, emeklilik için gerekli şartları yerine getiren bireylere önceden emeklilik imkanı sunarak emeklilik süreçlerini hızlandırmak adına sunduğu avantajları yansıtmaktadır. İşte merak edilen detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik hakkının belirlenmesinde anahtar kriter olarak bireylerin ilk sigorta başlangıç tarihini temel alıyor. SGK uzmanları, belirli durumlarda çalışanların 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olabileceğini açıklamakta, bu süreçteki kritik faktörün başlangıç tarihi olduğunu vurgulamaktadır. Erken emeklilik için en önemli kriter, bireyin sosyal güvenlik sistemine ilk adım attığı tarihtir.

10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİLİK MÜJDESİ!

SGK uzmanları bazı durumlarda çalışanların 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olabileceğini söylüyor.

Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.

Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.

Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.

İLK TARİHE DİKKAT

Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılaşıyor. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir. Diğer yandan 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.

İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi (Yıl) Yaş şartı Prim Günü
09.09.1976 öncesi 25 Yok 5000
09.09.1976-23.05.1979 25 44 5000
24.05.1979-23.11.1980 25 45 5000
24.11.1980-23.11.1981 25 46 5075
24.11.1981-23.11.1982 25 47 5150
24.11.1982-23.11.1983 25 48 5225
24.11.1983-23.11.1984 25 49 5300
24.11.1984-23.11.1985 25 50 5375
24.11.1985-23.11.1986 25 51 5450
24.11.1986-23.11.1987 25 52 5525
24.11.1987-23.11.1988 25 53 5600
24.11.1988-23.11.1989 25 54 5675
24.11.1989-23.11.1990 25 55 5750
24.11.1990-23.11.1991 25 56 5825
24.11.1991-23.11.1992 25 57 5900
24.11.1992-23.11.1993 25 58 5975
24.11.1993-23.11.1994 25 59 6050
24.11.1994-23.11.1995 25 60 6125
24.11.1995-23.11.1996 25 61 6200
24.11.1996-23.11.1997 25 62 6275
24.11.1997-09.09.1998 25 63 6350
09.09.1998-24.04.2008 25 64 7000
01.05.2008-31.12.2035 25 65 7200

Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yılla, yani 3600 günle emekli olma hakkına sahip. Ancak bunun için aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da söz konusu. Diğer yandan daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddinde de yükselme olur. Örneğin ilk kez 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olmuş bir erkek çalışan 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurmak şartıyla yaştan emekli olabilecektir.

İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi (Yıl) Yaş şartı Prim Günü
01.04.1981 öncesi 20 Yok 5000
01.04.1981-08.09.1981 20 38 5000
09.09.1981-23.05.1984 20 40 5000
24.05.1984-23.05.1986 20 42 5075
24.05.1986-23.05.1987 20 43 5150
24.05.1987-23.05.1988 20 44 5225
24.05.1988-23.05.1989 20 45 5300
24.05.1989-23.05.1990 20 46 5375
24.05.1990-23.05.1991 20 47 5450
24.05.1991-23.05.1992 20 48 5525
24.05.1992-23.05.1993 20 49 5600
24.05.1993-23.05.1994 20 50 5675
24.05.1994-23.05.1995 20 51 5750
24.05.1995-23.05.1996 20 52 5825
24.05.1996-23.05.1997 20 53 5900
24.05.1997-23.05.1998 20 54 5975
24.05.1998-23.05.1999 20 55 6050
24.05.1999-23.05.2000 20 56 6125
24.05.2000-08.09.1999 20 57 6200
09.09.1999-30.04.2008 20 58 7000
01.05.2008-31.12.2035 20 58 7200

Diğer yandan 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan kişiler için yaştan emeklilikte 3600 gün prim yeterli olmuyor. Bu kişilerin yaştan emekli olabilmeleri için 4500 gün prim yani 12 buçuk yıl çalışmış olma, 25 yıl sigortalılık ve kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Dolayısıyla yaştan emeklilik şartları herkes için farklı olabiliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA