SGK başuzmanı emeklilik bekleyene duyurdu! 2000-2010 arası işe girenlere kadın-erkek müjde! 10-12,5-15 yıl erken emeklilikte onay çıktı!

Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yılla, yani 3600 günle emekli olma hakkına sahip. Ancak bunun için aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da söz konusu. Diğer yandan daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddinde de yükselme olur. Örneğin ilk kez 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olmuş bir erkek çalışan 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurmak şartıyla yaştan emekli olabilecektir.

İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi (Yıl) Yaş şartı Prim Günü 01.04.1981 öncesi 20 Yok 5000 01.04.1981-08.09.1981 20 38 5000 09.09.1981-23.05.1984 20 40 5000 24.05.1984-23.05.1986 20 42 5075 24.05.1986-23.05.1987 20 43 5150 24.05.1987-23.05.1988 20 44 5225 24.05.1988-23.05.1989 20 45 5300 24.05.1989-23.05.1990 20 46 5375 24.05.1990-23.05.1991 20 47 5450 24.05.1991-23.05.1992 20 48 5525 24.05.1992-23.05.1993 20 49 5600 24.05.1993-23.05.1994 20 50 5675 24.05.1994-23.05.1995 20 51 5750 24.05.1995-23.05.1996 20 52 5825 24.05.1996-23.05.1997 20 53 5900 24.05.1997-23.05.1998 20 54 5975 24.05.1998-23.05.1999 20 55 6050 24.05.1999-23.05.2000 20 56 6125 24.05.2000-08.09.1999 20 57 6200 09.09.1999-30.04.2008 20 58 7000 01.05.2008-31.12.2035 20 58 7200