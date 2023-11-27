Doğal gaz merkezi Trakya’ya kurulacak! Rusya ile Türkiye yol haritasında anlaştı





TRAKYA ENERJİ ÜSSÜ OLACAK



Topraklarından 7 ayrı doğalgaz hattı geçen Türkiye, Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU), doğalgaz depoları ve gaz borsası ile de doğalgazda merkez ülke olma hedefi için bugüne kadar çok büyük yatırımlar yaptı. Trakya'da kurulacak doğalgaz merkezi ile Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olacak olan Türkiye, gaz tedariki ve iletimi için şu hatlara sahip: