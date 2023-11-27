Doğal gaz merkezi Trakya'ya kurulacak! Rusya ile Türkiye yol haritasında anlaştı
Rusya ve Türkiye’nin ortak olarak geliştirmek istediği enerji merkezi için Trakya seçildi. Trakya bölgesine kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile Türkiye, Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi, üretici ülkelerin de enerji ihracatının artırılması için merkez ülke olmaya hazırlanıyor.
Trakya'da yer tespit çalışmaları da devam ederken, merkezin 2024 yılında kurulması hedefleniyor. Topraklarında 7 ayrı doğalgaz hattı, Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU), doğalgaz depoları ve gaz borsası bulunan Türkiye'nin gaz merkezi için altyapısı hazır durumda.
Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 18. Dönem Toplantısı çerçevesinde Türkiye'de temaslarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile de görüştü.
Novak, temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, gaz merkezi konusunda Rus ve Türk şirketleri arasında yakın işbirliği bulunduğunu, Türk heyetinin St. Petersburg'a bir ziyaret planladığını, projenin pratik uygulamasına ilişkin anlaşmaların yakın gelecekte sağlanacağını söyledi. Novak, "Gaz merkezi konusunda Gazprom ile Botaş şirketi arasında yakın bir etkileşim var. Şu anda bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varılıyor. Türk heyeti gelişmeleri öğrenmek için St. Petersburg'a gelmeyi planlıyor. Anlaşmaların devam edeceğine eminim. Projenin pratik uygulaması konusunda yakın gelecekte ulaşılabilecek" dedi.
TRAKYA ENERJİ ÜSSÜ OLACAK
Topraklarından 7 ayrı doğalgaz hattı geçen Türkiye, Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU), doğalgaz depoları ve gaz borsası ile de doğalgazda merkez ülke olma hedefi için bugüne kadar çok büyük yatırımlar yaptı. Trakya'da kurulacak doğalgaz merkezi ile Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olacak olan Türkiye, gaz tedariki ve iletimi için şu hatlara sahip:
RUSYA – TÜRKİYE DOĞALGAZ BORU HATTI (BATI HATTI)
Türkiye'ye Bulgaristan sınırında Malkoçlar'dan giren ve İstanbul'dan geçerek Ankara'ya ulaşan Rusya-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı 845 kilometre uzunluğunda. Hattın kapasitesi 14 milyar metreküp.
MAVİ AKIM DOĞALGAZ BORU HATTI
Bu hatta doğalgaz, Rusya Federasyonu'ndan Karadeniz geçişli şekilde Türkiye'ye ulaşıyor. Anlaşmaya göre, Türkiye'ye bu hattan yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz gönderiliyor. Ayrıca Mavi Akım, Rusya topraklarında, İzobilnoye-Djubga arasında bir boru hattı sistemi; Karadeniz geçişinde, Djubga-Samsun arasında paralel iki hat, Türkiye topraklarında Samsun - Ankara arasında da bir boru hattı sistemi olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.
DOĞU ANADOLU DOĞALGAZ ANA İLETİM HATTI (İRAN – TÜRKİYE)
İran doğalgazının Türkiye'ye arzı amacıyla devreye alınan hat, Doğubayazıt'tan başlayıp Erzurum, Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara'ya uzanıyor. Hattın bir kolu da Konya üzerinden Seydişehir'e ulaşıyor.
BAKÜ-TİFLİS-ERZURUM DOĞALGAZ BORU HATTI (BTE)
Azerbaycan'ın Güney Hazar Denizi kesiminde yer alan Şahdeniz sahasında üretilen doğalgaz Türkiye'ye ulaştırılıyor. Hatta 2007'den beri gaz akışı sürüyor.
TÜRKİYE-YUNANİSTAN DOĞALGAZ ENTERKONNEKSİYONU (TYE)
Avrupa Birliği INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) Programı kapsamında geliştirilen Güney Avrupa Gaz Ringi'nin ilk aşaması olan hat, İpsala sınır noktasında Yunanistan'a giriş yaparak Gümülcine'de sona eriyor. Türkiye ve Yunanistan doğalgaz şebekelerinin birbirine bağlanması ile doğalgazın Türkiye'den veya Türkiye üzerinden Yunanistan'a arz edilmesine olanak sağlıyor.
TRANS-ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP)
Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transit taşınmasını sağlıyor. TANAP'tan sağlanan doğalgaz akış miktarı, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) dahil 29,7 milyar metreküpe ulaştı.
TÜRKAKIM: Hat, Rusya'dan başlayarak Karadeniz üzerinden Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki alım terminaline ve devamında Türkiye toprakları üzerinden Türkiye'nin komşu devletleriyle olan sınırlarına kadar uzanıyor. Her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşan proje Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz arzının yanı sıra Avrupa'ya arza da imkan tanıyor. Hattan Avrupa'ya da gaz iletiliyor.
MARMARA EREĞLİSİ, DÖRTYOL VE SAROS
Türkiye'nin, kurulacak gaz merkezi için tedarik gücü, boru hatlarıyla da sınırlı değil. Tedarik edilen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) için de önemli tesisler devrede. Bu tesislerden biri, Marmara Ereğlisi LNG Terminali. Her biri 85 bin metreküp kapasiteli 3 ayrı depolama tankına sahip Marmara Ereğlisi LNG Terminali, ithal edilen LNG'yi depoluyor, depolanan LNG'yi istenilen miktarda gazlaştırarak Rusya - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattına sevk ediyor ve kara tankerlerine LNG dolumu gerçekleştiriyor.
Bir diğer önemli LNG ünitesi de Hatay'daki Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Terminali. Türkiye'nin üçüncü FSRU Gemisi Ertuğrul Gazi de bu bölgede faaliyet gösteriyor. 110 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer 170 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip Ertuğrul Gazi FSRU da deposundaki LNG'yi gazlaştırarak ulusal şebekeye iletebiliyor.
Türkiye'nin üçüncü FSRU gemisi Saros FSRU Projesi ile de yıllık 7.3 milyar metreküp gazlaştırma yapılıyor.
BAYRAKTAR: TÜRKİYE'DE ENERJİ MERKEZİNİ 2024'TE KURMUŞ OLURUZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu ayın başlarında St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rus enerji şirketi Gazprom'la Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, "Gazprom'la ve bu projedeki ortaklarımızla özellikle elektronik bir ticaret platformu kurulmasını istişare ediyoruz. Bunun çok uzun bir süre almayacağına inanıyorum. Umuyorum yaklaşık bir yıl içerisinde bu ticaret platformunu kurmuş oluruz" dedi.
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