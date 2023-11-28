7.500 TL ve üstü maaş alana zam tablosu çıktı! SGK, SSK, Bağ-Kur'luya %68'lik artış tepeden tırnağa oluştu! Emekliye %4'lük ek iyileştirme dahil...
Türkiye'deki milyonlarca emekli ve hak sahibi, 2024 yılında gelecek olan maaş zamlarını büyük bir heyecanla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, Ocak ayındaki enflasyon oranı temel alınarak belirlenecek. Ancak, gözler Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon rakamlarında. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
2024 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki zam hesaplamaları önemli bir gündem maddesi haline geldi. Enflasyon oranlarına dayalı olarak yapılan çalışmalar, emeklilerin maaş tablolarında önemli değişikliklere yol açtı. Ancak, kesin net rakamların belirlenmesi için yılın son iki enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Peki emeklinin maaşı 2024'te ne kadar artacak?
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) ilkini açıkladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde katılımcıların 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 67.19 olduğu tespit edildi.
Ankette katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentileri değerlendirildiğinde, yüzde 1.1'inin 55.79'dan düşük, yüzde 5.4'ünün 55.8-60.59 aralığında, yüzde 30.1'inin 60.6-65.4 aralığında, yüzde 50.5'inin 65.41-70.2 aralığında, yüzde 13'ünün ise 70.21'den büyük olduğu gözlendi.
MAAŞLARA YÜZDE KAÇ YANSIYACAK?
Bu anketten çıkan ortalama yüzde 67.19 enflasyon beklentisi, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun yüzde 39.59 olarak gerçekleşeceğini ortaya koyuyor.
Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı buna göre yüzde 39.59'u bulacak.
REFAH PAYI VE TABAN AYLIK BEKLENTİSİ
Kesin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Eğer refah payı eklenirse zam oranı daha da büyüyecek. Hem enflasyon zammı hem beklenen refah payı kök aylıklara yansıtılacak.
Emeklilere ödenen paraya değil, gerçek maaşına bu zam oranları ilave edilecek.
Ancak halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.
4 AYLIK ORAN YÜZDE 29'U GEÇTİ
Şu ana kadar yılın ikinci yarısına ilişkin 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Geriye 2 aylık enflasyon verisi kaldı.
İŞTE YENİ MAAŞLAR
6 aylık enflasyon tahmini maaşlara şöyle yansıyacak:
Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.469,25
Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.608,84
Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.748,43
Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.888,02
Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.027,61
Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.167,20
Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.306,79
Mevcut maaş: 8.200,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.446,38
Mevcut maaş: 8.300,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.585,97
Mevcut maaş: 8.400,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.725,56
Mevcut maaş: 8.500,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.865,15
Mevcut maaş: 8.600,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.004,74
Mevcut maaş: 8.700,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.144,33
Mevcut maaş: 8.800,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.283,92
Mevcut maaş: 8.900,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.423,51
Mevcut maaş: 9.000,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.563,10
Mevcut maaş: 9.050,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.632,90
Mevcut maaş: 9.100,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.702,69
Mevcut maaş: 9.200,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.842,28
Mevcut maaş: 9.300,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 12.981,87
Mevcut maaş: 9.400,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.121,46
Mevcut maaş: 9.500,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.261,05
Mevcut maaş: 9.600,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.400,64
Mevcut maaş: 9.700,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.540,23
Mevcut maaş: 9.800,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.679,82
Mevcut maaş: 9.900,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.819,41
Mevcut maaş: 10.000,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 13.959,00
Mevcut maaş: 10.100,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.098,59
Mevcut maaş: 10.200,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.238,18
Mevcut maaş: 10.300,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.377,77
Mevcut maaş: 10.400,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.517,36
Mevcut maaş: 10.500,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.656,95
Mevcut maaş: 10.600,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.796,54
Mevcut maaş: 10.700,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 14.936,13
Mevcut maaş: 10.800,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 15.075,72
Mevcut maaş: 10.900,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 15.215,31
Mevcut maaş: 11.000,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 15.354,90
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