24 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Mehmet Şimşek: Seçim sonrası TL varlıklara talep ciddi şekilde artacak

Bakan Mehmet Şimşek: Seçim sonrası TL varlıklara talep ciddi şekilde artacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
ABONE OL
Bakan Mehmet Şimşek: Seçim sonrası TL varlıklara talep ciddi şekilde artacak

Yerel seçim sonrası Türk lirası varlıklara talebin ciddi şekilde artacağını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız ekonomi politikası Cumhurbaşkanı'mızın tam desteğiyle sonuç vermeye başladı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 52'inci Milli Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen programdaki konuşmasında ekonomiye dair mesajlar verdi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BAE'nin Türkiye'den satın alacağı 8,5 milyar dolarlık deprem tahvilinin uzun vadeli olacak, bu yıl adım atılacak.

KKM'DE VERGİ İSTİSNASI

KKM'ye vergi istisnasını seneye değerlendireceğiz. Bankalara vergi açısından enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

Depremin finansmanını biz kısmen dışarıdan özel tertip tahvil ihracı ile düşünüyoruz. Vade olarak muhtemelen 10 yıl civarında olur.

(Programa katılan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek birlikte pasta kesti)

"TÜRKİYE'YE FON AKIŞI VE TL VARLIKLARA TALEP ARTACAK"

Kalıcı refah için biz fiyat istikrarını önceliklendirdik. (Kur oynaklığı) Şu anda gelişmekte olan ülkelerin oynaklığının en düşük bandına yakınız.

Yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye'ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak.

öte yandan döviz kuruna ilişkin konuşan Şimşek, bir kur hedeflerinin olmadığını ve dalgalı kur rejimi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada lira değerli mi, değil mi tartışmasına da prensip olarak girmek istemiyorum. Ama şu bir gerçek; bu sene cari açığa altın hariç bakarsanız, milli gelirin yüzde 1,4'üne denk geliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir cari açık, yani dış borcun milli gelire oranını artırmayan bir cari açık şu anda sağlanmış durumda. Analistler tartışmaları eğer temel göstergeler üzerinden yapacaksa, bu hususu da kaçırmamaları lazım."

Başkan Erdoğan: Türkiye OECD’de 3’üncü BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE OECD'DE 3'ÜNCÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA