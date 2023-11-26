EYT’siz kademeli erken emeklilikte şartlar güncellendi! 7200-5400-4600-4700 gün erkek/kadın prim+sigorta oluştu! 2000-2008 arasına...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme sonrasında, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilikte yaş şartı kalktı. 3 Mart'tan bu yana, yaklaşık 3 milyon EYT'li, başvurusunu yaparak emeklilik hakkını elde etti. Prim ve yıl şartını tamamlamayı bekleyen EYT'liler ile birlikte toplam sayının 5 milyonu bulması öngörülmektedir. EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsadığından, bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik şartları da merak konusu oldu. İşte tüm detaylarıyla yaş, prim, sigorta girişi detayları...

EYT'li olamayan sigortalılar için kademeli bir yaş şartı bulunuyor. Bu yaş şartlarını da işe giriş tarihleri belirliyor.

Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında yani emekli olmalarında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösteriyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacak.

KADIN VE ERKEKTE YAŞ ŞARTI FARKLI