Torba yasada neler var? AK Parti Meclis'e sundu! İşte 80 maddelik düzenlemenin detayları
AK Parti tarafından hazırlanan 80 maddelik torba yasanın detayları netleşti. Buna göre torba yasada bankalar ve finans kuruluşlarının enflasyon muhasebesi kapsamı dışında tutulması, KKM'nin süresinin uzatılması, deprem bölgesinde fahiş fiyatla satış yapanlara katlamalı ceza gibi birçok önemli madde bulunuyor.
AK Parti, bankalar ve finans kuruluşlarının enflasyon muhasebesi kapsamı dışında tutulması, KKM'nin süresinin uzatılması, deprem bölgesinde fahiş fiyat artışlarına katlamalı ceza verilmesi gibi önemli düzenlemeler içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu torba yasa teklifinde öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:
İLK KONUT HARİÇ: Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi konut kredileri istisnası sadece ilk konut için geçerli olacak. Diğer konutlardan BSMV alınacak.
BANKALARA ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULANMAYACAK: Banka ve finans kurumlarına 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.
SIKINTILI ŞİRKETLERE UZATMA: Finansal sıkıntıda olan şirketlere tanınan borç yapılandırma olanağının süresi 2 yıl daha uzatılacak. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 2 yıl süre uzatımı yetkisi de veriliyor.
KKM'DE VERGİ İSTİSNASI UZATILACAK: Kur Korumalı Mevduattan (KKM) elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak.
KAZANÇ İSTİSNASI ARTIRILACAK: Yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50'lik kurumlar vergisi istisnası Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkarılacak. Türkiye'ye getirilmesi şartıyla gelir vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kurumlardan elde ettikleri kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edilecek.
CEP'TE VERGİ GÜNCELLEMESİ: Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı yıllık değerleme oranı ile güncellenecek. Ayrıca uygulama süresi uzatılacak.
KDV DÜZENLEMESİ: Cumhurbaşkanı, KDV iadelerinde, iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulmasında yetkili olacak.
GÖTÜRÜ VERGİSİ: İhracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi kaldırılacak.
İHRACATLARDA İNDİRİM: Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda imalatçıya kurumlar vergisinde 5 puan indirim yapılacak.
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ: Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnası Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkartılacak.
FİYAT FARKI: Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı sağlanacak.
KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARI: Mahalli idarelerin kira sertifikası ihraçları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iznine tabii olacak.
NOTERDE SATIŞ: Motorlu araç ticareti yapanlar arasında yapılan sözleşmeler noterde yapılabilecek.
CEZA ÖDEMEDEN ÇIKIŞ YOK: Yurtdışında yaşayan Türkler trafik cezalarını ödemeden çıkış yapamayacak.
FAHİŞ FİYATA CEZA: Deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayanlara katlamalı ceza verilecek.
İNTERNETTE VERGİ KAPSAMI GENİŞLİYOR
İnternette vergilendirmenin kapsamı genişliyor. Youtuber gibi sosyal medya fenomenleri vergilendiriliyordu.
Teklif ile internet siteleri, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetler verenler de vergilendirilecek.
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