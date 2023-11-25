Torba yasada neler var? AK Parti Meclis’e sundu! İşte 80 maddelik düzenlemenin detayları

İLK KONUT HARİÇ: Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi konut kredileri istisnası sadece ilk konut için geçerli olacak. Diğer konutlardan BSMV alınacak.

BANKALARA ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULANMAYACAK: Banka ve finans kurumlarına 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.