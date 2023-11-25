25 Kasım 2023, Cumartesi
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Torba yasada neler var? AK Parti Meclis'e sundu! İşte 80 maddelik düzenlemenin detayları
AK Parti tarafından hazırlanan 80 maddelik torba yasanın detayları netleşti. Buna göre torba yasada bankalar ve finans kuruluşlarının enflasyon muhasebesi kapsamı dışında tutulması, KKM'nin süresinin uzatılması, deprem bölgesinde fahiş fiyatla satış yapanlara katlamalı ceza gibi birçok önemli madde bulunuyor.