Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Sıfır faiz, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vade ile 150 bin TL kredi alacaklar belli oldu!

Dünya evine adım atacak çiftler, heyecanla bekledikleri haberi almak için araştırmalarına devam ediyor! Hükümet tarafından duyurulan evlilik kredisi için başvuru süreci ve verilecek tarih merak konusu. Aile ve Gençlik Bankası tarafından faizsiz olarak sunulacak bu kredi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kanun Teklifi ile resmiyet kazandı. Başvuru kriterleri de belli oldu. Peki evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak ve kimler başvuruda bulunabilecek? İşte ayrıntılar….