Yeniden değerleme oranı belli oldu! 2023 yeniden değerleme oranı ne kadar?
Son dakika haberine göre Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak hesaplandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.
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