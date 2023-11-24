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783 milyon 465 bin liralık destek hesaplarda! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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783 milyon 465 bin liralık destek hesaplarda! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 783 milyon 465 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

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