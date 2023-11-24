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VGM burs sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? 2023-2024 VGM üniversite burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2023
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VGM burs sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? 2023-2024 VGM üniversite burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yükseköğrenim burs başvurularının ardından, beklenen an geldi. 22 Kasım tarihinde vgm.com.tr üzerinde sonuç sorgulama ekranının aktif hale getirilmesiyle birlikte, başvuru sahipleri heyecanla sonuçları beklemeye başladı. 20 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında tamamlanan başvuruların değerlendirme süreci, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlayacak. Peki VGM burs sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? 2023-2024 VGM üniversite burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs sonuçları merakla beklenirken, son gelişmeler bu beklentiyi artırdı. KYK tarafından 13 Kasım tarihinde açıklanan üniversite burs sonuçları, milyonlarca öğrenci için önemli bir adım oldu. Bu açıklamanın ardından, VGM burs sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki VGM burs sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? 2023-2024 VGM üniversite burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada "01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." denildi.

KYK burs sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Ancak henüz VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl burs sonuçları 4 Ocak'ta açıklanmıştı. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

VGM BURS SONUÇLARI 2023-2024 SORGULAMA EKRANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları vgm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adayların sorgulama işlemi yapabilmesi için aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor.

VGM burs sonuçları erişime açıldığında "vgm.gov.tr" adresinden "BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI" duyurusu gelecek ve sorgulama ekranı aktif olacak.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

T.C. KİMLİK NUMARASI

AD-SOYAD

DOĞUM TARİHİ

BABA ADI

VGM BURSLARI NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL'dir.

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