Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs sonuçları merakla beklenirken, son gelişmeler bu beklentiyi artırdı. KYK tarafından 13 Kasım tarihinde açıklanan üniversite burs sonuçları, milyonlarca öğrenci için önemli bir adım oldu. Bu açıklamanın ardından, VGM burs sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki VGM burs sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? 2023-2024 VGM üniversite burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?