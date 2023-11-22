EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso: Türkiye’de bu yılki yatırımlarımız 2,5 milyar euroyu aşacak

Küresel ekonominin Kovid-19 salgını sonrası toparlanmaya geçtiği sırada Ukrayna'daki savaşın etkisi, enerji krizi ve enflasyonun yarattığı zorluklarla karşılaştığını anımsatan Renaud-Basso, dünya çapında para politikasında önemli değişiklikler görüldüğünü ve bu değişikliklerin ekonomiler üzerinde etkilerinin hissedilmeye başlandığını ifade etti.

Renaud-Basso, şu an Avrupa ekonomisinde yavaşlamanın başladığını ancak ABD ekonomisinin biraz daha dirençli olduğunu dile getirerek, "Ancak, faiz oranlarının bir süre yüksek kalacağını görüyoruz. Avrupa ve ABD'de enflasyon düşüyor ve bu iyi bir gösterge. Ancak, bu düşüşün sürdürülebilir olduğunu görmek için sonuna kadar beklemeliyiz. Bu nedenle, merkez bankalarının enflasyonu hedeflenen seviyelere indirene kadar faiz oranlarının yüksek kalmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE PARA POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİK DOĞRU VE SÜRDÜRÜLMELİ"

Türkiye'de de para politikasındaki değişiklikler ile makroekonomik politikalardaki değişimin doğru yönde olduğunu ve sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Renaud-Basso, "Makroekonomik dengesizlikler ve yüksek enflasyon nedeniyle endişeliyiz. Bu açıdan, para politikasındaki değişimin enflasyonun düşürülene kadar sürdürülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan, Türk ekonomisinin ve özel sektörün çok dirençli olması pozitif bir durum." diye konuştu.

Renaud-Basso, Türkiye'nin bankanın en fazla yatırım yaptığı ülke haline geldiğini belirterek, "Bu yıl da yine olağanüstü bir yıl olacak. Türkiye'de bu yılki yatırımlarımızın 2,5 milyar euroyu aşacağını öngörüyoruz. Şu anda 2,4 milyar euro hacmindeyiz ve yılın kalan iki ayında bu miktarın 2,5 milyar euroyu geçmesini bekliyoruz." dedi.

Yatırımlarının yüzde 93'ünün şirketler, imalat sektörü ve finansal kuruluşlar olmak üzere özel sektöre olduğunu söyleyen Renaud-Basso, KOBİ'leri finanse etmeyi, yeşil dönüşümü ve kadınların liderliğindeki işletmeleri desteklemeyi önemsediklerini anlattı.

Renaud-Basso, belediyelerle yeşil altyapının geliştirilmesi için çalıştıklarını da dile getirdi.