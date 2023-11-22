KOBİ’LERE DESTEK ÖDEMESİ SON DAKİKA: Faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Selden etkilenenlere ne kadar ödenecek 2023?

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Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde etkili olan şiddetli fırtına, sağanak yağış ve kar yağışı, ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle sellerin meydana gelmesiyle birlikte birçok bölgede altyapı sorunları ortaya çıktı ve işletmeler zarar gördü.

Yağışlar nedeniyle meydana gelen seller, özellikle şehirlerin alt yapı sistemlerinde ciddi aksamalara yol açtı. Cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı bölgelerde ise sel sularının etkisiyle ev ve iş yerleri zarar gördü. Bu durum, özellikle işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerini zorlaştırdı.