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KOBİ'LERE DESTEK ÖDEMESİ SON DAKİKA: Faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Selden etkilenenlere ne kadar ödenecek 2023?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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KOBİ’LERE DESTEK ÖDEMESİ SON DAKİKA: Faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Selden etkilenenlere ne kadar ödenecek 2023?

Selden etkilenenlere faizsiz kredi verilecek! Bakan Mehmet Fatih Kacır son dakika açıkladı! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu. İşte haberin detayları...

"KOBİ destek kredisi ne zaman verilecek?" sorusu son dakika haberinin ardından araştırılmaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, fırtına, selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu. İşte faizsiz kredi başvurusu hakkında detaylar...

KOBİ'LERE FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK!

Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde etkili olan şiddetli fırtına, sağanak yağış ve kar yağışı, ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle sellerin meydana gelmesiyle birlikte birçok bölgede altyapı sorunları ortaya çıktı ve işletmeler zarar gördü.

Yağışlar nedeniyle meydana gelen seller, özellikle şehirlerin alt yapı sistemlerinde ciddi aksamalara yol açtı. Cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı bölgelerde ise sel sularının etkisiyle ev ve iş yerleri zarar gördü. Bu durum, özellikle işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerini zorlaştırdı.

FAİZSİZ KREDİ DESTEK DÖEMESİ NE KADAR?

Hükümet, yaşanan olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve zarar gören işletmelere destek sağlanması amacıyla harekete geçti.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, hafta sonu yaşanan aşırı yağış, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'lere Acil Destek Kredisi Programı kapsamında 1 milyon liraya kadar 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli faizsiz kredi desteği sağlanacağını bildirdi.

Bakan Kacır, konuşmasında şunları kaydetti;

"Bazı bölgelerde yaşanan şiddetli yağış, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'lerimiz için Acil Destek Kredisi Programı'nı başlatıyoruz. İstanbul'da Şile, Ağva, Zonguldak'ta Alaplı, Ereğli, Batman'da Merkez, Diyarbakır'da Bismil ve Bursa'da Gemlik ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerimiz için KOSGEB aracılığıyla bu programı hayata geçiriyoruz."

HANGİ İLLER FAYDALANACAK?

-İstanbul Şile - Ağva

-Zonguldak Alaplı – Ereğli

-Batman Merkez

-Diyarbakır Bismil

-Bursa Gemlik

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