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TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI: 22 Kasım TOKİ Eskişehir MAMUCA kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! toki.gov.tr

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2023 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
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TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI: 22 Kasım TOKİ Eskişehir MAMUCA kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! toki.gov.tr

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Mamuca Mahallesi'ne inşa edilecek yeni TOKİ konutları için kura çekimi başladı. Bu noktada vatandaşlar, "Eskişehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama sayfası!

TOKİ Eskişehir kura çekiliş sonuçları 2023! Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Mamuca Mahallesi'nde yapılacak olan 2 bin 297 adet TOKİ konut projesi için kura çekimi bugün başladı. Kura sonrası yeni konut sahipleri belirlenmiş olacak. İşte TOKİ Eskişehir Mamuca kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ ESKİŞEHİR KURALARI BUGÜN BAŞLADI!

Mamuca Mahallesi'nde hayata geçirilen projenin 4 etap halinde yapılması, bölgedeki konut talebine cevap vermek adına önemli bir adım. Eskişehir halkının uzun süredir beklediği bu konutların kura çekimi, TOKİ'nin resmi hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI 22 KASIM 2023!

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Kura sonuçlarının devamı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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