İhracatçıya kredi desteği! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Eximbank aracılığı ile verilecek

"YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İHRACAT YAPANLAR ÖNCELİKLENDİRİLECEK"

Bu mekanizmalar tasarlanırken özellikle katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların, finansman zorlukları nedeniyle ihracat artışı sağlayamamasının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu: "Türk Eximbank, bu doğrultuda ihracatçıların teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle de kredi kullanabilmesine yönelik çalışmalarını tamamlayarak uygulamaya almış ve ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması yönünde önemli bir adım atmıştır. Teminat yapısının çeşitlenmesiyle, ihracatçılarımızın teminat mektubu komisyonları nedeniyle artan finansman maliyetlerini düşürmelerine ve bunun yanı sıra diğer bankalardaki kredi limitlerini de daha etkin kullanmalarına olanak sağlanacaktır."