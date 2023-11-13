İhracatçıya kredi desteği! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Eximbank aracılığı ile verilecek
Son dakika Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların krediye erişimini kolaylaştıracak yeni adımı açıkladı. Bakan Şimşek, "Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların Türk Eximbank kredilerine erişiminde yeni bir dönemi başlattıklarını belirterek, "Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak." dedi.
Şimşek, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılmasına verdikleri öneme işaret etti.
Bu dönemde ihracatçıların finansmana erişimini önceliklendirdiklerini aktaran Şimşek, bu amaçla Türk Eximbank'ın sermayesini temmuz ayında yüzde 49 artırarak 20,6 milyar liraya yükselttiklerini anımsattı.
Şimşek, ihracatçıların Türk Eximbank kredilerine erişiminde yeni bir dönemi başlattıklarını aktarırken, Türk Eximbank'ın ülkenin ihracat odaklı büyüme hedefine hizmet etmek amacıyla başlattığı, uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda hazırlanan stratejik dönüşüm programında önemli bir adımı daha hayata geçirdiğini söyledi.
Stratejik dönüşüm programında Türk Eximbank'ın ele aldığı ana konulardan birisinin ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların hayata geçirilmesi olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak." dedi.
"YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İHRACAT YAPANLAR ÖNCELİKLENDİRİLECEK"
Bu mekanizmalar tasarlanırken özellikle katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların, finansman zorlukları nedeniyle ihracat artışı sağlayamamasının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu: "Türk Eximbank, bu doğrultuda ihracatçıların teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle de kredi kullanabilmesine yönelik çalışmalarını tamamlayarak uygulamaya almış ve ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması yönünde önemli bir adım atmıştır. Teminat yapısının çeşitlenmesiyle, ihracatçılarımızın teminat mektubu komisyonları nedeniyle artan finansman maliyetlerini düşürmelerine ve bunun yanı sıra diğer bankalardaki kredi limitlerini de daha etkin kullanmalarına olanak sağlanacaktır."
Şimşek, özellikle katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların bu uygulamadan daha etkin yararlanabilmesi adına katma değerli ihracat artışı sağlama potansiyeli ve kredi değerliliği yüksek ihracatçıların uygulamada önceliklendirileceğini ifade etti.
"TÜRK İHRACATÇISINA DAHA FAZLA DESTEK OLUNACAK"
Öte yandan, teminat yapısının çeşitlendirmesiyle doğabilecek olan ilave risklerin yakından izlenmesi ve etkin yönetilmesi adına yapay zeka destekli erken uyarı modelleri ve kredi izleme mekanizmalarının kurulduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti: "Böylece Türk Eximbank, uluslararası iyi uygulamalardan birini daha hayata geçirmişti. Türk Eximbank, stratejik dönüşüm program kapsamında, önümüzdeki dönemde de yeni ürün ve uygulamalarla vermiş olduğu hizmetin hız ve kalitesini artırarak Türk ihracatçısına daha fazla destek olmaya devam edecektir."
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