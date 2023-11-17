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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Kalıcı düşüş ne gerekiyorsa yapıyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Kalıcı düşüş ne gerekiyorsa yapıyoruz

Son dakika haberi...Bakan Şimşek: Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

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